Andreea Bălan, primele declarații oficiale despre relația cu Victor Cornea. Calitățile din dotare cu care a dat-o gata pe vedeta Antenei 1

Pe data de 23 iunie, Andreea Bălan a împlinit 39 de ani și a decis să marcheze momentul într-un mod cu totul aparte. Artista de la Te cunosc de undeva a postat o imagine cu iubitul ei, Victor Cornea, dar a și vorbit despre relația sa, în premieră, la un post de televiziune. Cu acest prilej, a spus și ce crede despre diferența de vârstă de 9 ani dintre ea și jucătorul de tenis.

Victor Cornea este născut pe data de 24 septembrie 1993 și are 29 de ani. Andreea Bălan, pe de altă parte, este născută pe 23 iunie 1984 și are 39 de ani. Ca urmare, între ei este o diferență de 9 ani, două luni și o zi. Vedeta de la Antena 1 nu vede ca fiind o problemă acest factor, dat fiind faptul că ea arată cel puțin cu 10 ani mai tânără decât ce scrie în buletin.

„Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte, nu se vede, și întotdeauna am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit eu în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, eu ca și suflet sunt tânără și mă comport copilărește”, a declarat Andreea Bălan la Antena Stars.

Andreea Bălan, despre ce a atras-o la Victor Cornea

După o perioadă de doi ani în care nu a vrut să se afișeze cu niciun bărbat și a trecut printr-o perioadă de vindecare, Andreea Bălan l-a ales pe Victor Cornea de iubit. Ce a atras-o la jucătorul de tenis? Disciplina, performanța și ambiția lui. Mai mult decât atât, chiar dacă sunt la început de drum, se prezintă a fi extrem de fericită în compania sa și crede că este chiar vorba despre iubire adevărată.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

(…) M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a spus artista pentru sursa menționată anterior.

