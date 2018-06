Ionuț “Jaguarul”, decizie radicală. Pleacă definitiv din România. Unde vrea să se stabilească. “Eu și soția mea…”

Ionuț „Jaguarul”, fostul concurent și finalist de la Exatlon, a vorbit despre planurile de viitor. Acesta a mărturisit că va mai rămâne câteva zile în România, după care va pleca în Belgia, unde vrea să se stabilească definitiv. Acolo este decis să înceapă o carieră, deoarece în țara noastră nu a avut deloc șansă.

„Am venit că am niște probleme de rezolvat. Mai stau două-trei săptămâni, apoi mă voi întoarce în Belgia. Eu și soția mea vrem să ne stabilim acolo, să încep o carieră în țara respectivă pentru că acasă cât am muncit nu am avut ocazia să ajung mai sus. Poate o altă țară îmi va oferi șansa să ajung unde îmi doresc eu„, a declarat Ionut „Jaguarul”, conform wowbiz.ro.

Ionuț “Jaguarul” nu a vrut să accepte banii de nuntă de la Vladimir Drăghia

Vladimir Drăghia, marele câștigător de la “Exatlon” i-a promis “Jaguarului” că va plăti toate cele necesare pentru nuntă, din banii lui. Lucru de care Ionuț Sugacevschi nici nu a vrut să audă.

„Nu aș putea accepta. I-am și spus-o lui Vladimir și după ce s-a terminat live-ul. Am avut o discuție și i-am zis că nu aș putea acepta. Dacă vreau să fac ceva, vreau să fac pentru mine. Eu zic că nimeni nu ar accepta. Nu, nu aș putea accepta pentru că vreau să o fac eu din munca mea. E o altă satisfacție. E vorba de orgoliul meu, nu aș putea sa accept lucrul ăsta”, a spus Ionuț „Jaguarul”.