Ionuţ şi Florin Cercel, primele declaraţii după moartea tatălui: „Îl visez aproape zilnic”

Au trecut şase luni de la moartea îndrăgitului cântăreţ Petrică Cercel. Regretatul artist a lăsat în urmă multă suferinţă, iar cei doi băieţi ai săi, Ionuţ şi Florin Cercel, nu şi-au revenit după pierderea acestuia. Recent, au fost invitaţi la podcastul lui Gabriel Fereşteanu, acolo unde au vorbit despre momentele dificile pe care le-au trăit.

În prima lor apariţie după dispariţia lui Petrică Cercel, Ionuţ şi Florin şi-au deschis sufletul în faţa lui Gabriel Fereşteanu, care le este şi var.

„Dacă vorbeam despre faptul că am crescut împreună înainte să am nişte rezultate în domeniul meu, toata lumea m-ar fi ştiut ca vărul vostru pentru că aţi avut de mici performanţe incredibile, iar hiturile voastre s-au auzit peste tot”, a spus prezentatorul.

Ionuţ şi Florin Cercel, primele declaraţii după moartea tatălui

De când tatăl lor s-a stins din viaţă, nu trece din măcar o singură zi fără ca cei doi să îi viziteze mormântul.

„Legătura pe care am avut-o noi cu tata nu se poate descrie. Nu facem altceva decât să mergem zilnic la mormânt. Continuam cu muzica pentru că asta şi-a dorit tata.” , au povestit artistii.

Petrică Cercel a murit la vârsta de 53 de ani

Petrică Cercel a murit, după ce a stat internat mai multe zile în spital, în urma infectării cu SARS-CoV-2 (Covid-19). Anunțul trist a fost făcut la numai 3 zile de când CANCAN.RO a stat de vorbă cu fiul artistului, Ionuț Cercel, care ne povestea, cu bucurie, că analizele tatălui său au ieșit mai bine și că medicii îi spun lucruri bune despre starea sa de sănătate, după ce contractase COVID-19. Din păcate, organismul artistului a cedat.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România. Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile.

A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul. Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine. Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit. Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea”, a spus Ionuț Cercel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, fără să se gândească la faptul că, în numai 3 zile, își va plânge tatăl.