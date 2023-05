Ipostaza deocheată în care a apărut Adela Popescu la nunta Ginei Pistol. A lăsat totul la vedere

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au numărat printre invitații de la nunta anului dintre Smiley și Gina Pistol! Actrița a reușit să fure toate privirile, după ce a purtat o ținută foarte îndrăzneață, bineînțeles, în ton cu locația unde a avut loc marele eveniment. Adela a lăsat totul la vedere, fără să stea pe gânduri. Toți ochii au fost ațintiți asupra ei!

Nunta lui Smiley și a Ginei Pistol a fost prilej de sărbătoare pentru tot showbizul autohton. O mulțime de vedete și-au făcut apariția, sâmbătă, la marele eveniment din viața cântărețului și a fostei prezentatoare de la Antena 1. Printre invitați s-au numărat și Adela Popescu împreună cu soțul ei, Radu Vâlcan. Colega de trust a lui Smiley nu a putut să lipsească de la petrecerea anului. Ca de fiecare dată, actrița a reușit să fure toate privirile datorită ținutei cu care și-a făcut apariția. Ce-i drept, a respectat cerințele din invitația de nuntă: fără tocuri și o ținută casual.

CITEȘTE ȘI: UNDE VOR MERGE SMILEY ŞI GINA PISTOL, ÎN LUNA DE MIERE? DESTINAŢIA DE LUX ALEASĂ DE CEI DOI

Vedeta de la Pro TV a optat pentru o rochie lungă, crăpată în lateral, neagră, care i-a lăsat la vedere posteriorul. Cu spatele gol, Adela Popescu a încins, cu siguranță, imaginația multora. Foarte sexy, așa-i? Internauții au rămas surprinși s-o vadă pe cântăreață într-o astfel de ipostază. Cert este că blondina și Radu s-au asortat: atât la stil, cât și la culoare. Ca accesorii, actrița a optat pentru o pălărie și o pereche de ciocate argintii, care au definit perfect ținuta.

CITEȘTE ȘI: GINA PISTOL ŞI SMILEY S-AU CĂSĂTORIT! CINE SUNT NAŞII? CELE MAI FRESH INFORMAŢII DESPRE NUNTA ANULUI ÎN SHOWBIZ

Cum au petrecut Gina Pistol și Smiley la nunta lor

Toată lumea s-a distrat pe cinste la nunta celor doi. Invitații nu s-au putut plânge de nimic, pentru că au avut tot ce le-a trebuit. Au dansat până-n zori și au încins ringul atunci când și-a făcut apariția în peisaj, Luis Gabriel, un manelist cunoscut. Cântărețul a început să-și facă programul, iar vedetele noastre nu s-au putut abține și au ieșit la dans. Au renunțat la tocuri și s-au distrat ore-n șir. Ginerică s-a bucurat enorm să-i aibă pe toți aproape, în ziua cea mare.

„Eu am fost emoționat toată ziua și sunt în continuare. Sunt bucuros că avem alături prietenii noștri și familiile noastre. Sunt bucuros că lucrurile au ieșit așa cum am plănuit, așa cum ne-am dorit. Noi am vrut să facem nunta de dinainte și am ales data asta pentru că e mai cald și frumos afară”, dezvăluia Smiley despre nunta lui și a Ginei Pistol.

Nici mâncarea nu le-a lipsit. Mirele spunea că au un meniu tradițional, așa cum se găsește la majoritatea nunților. Cât despre tort, acesta a fost uriaș: 5 etaje.

„Acum să dăm și știrile de CANCAN. Se mănâncă sarmale, se mănâncă și pește și aperitiv și mâncare, grătare. Proțap n-am făcut că am zis că nu vrem să fie fum ca să miroasă a grătar în toată seara”, spunea cântărețul, înainte să înceapă petrecerea.