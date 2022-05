Ipostază surprinzătoare cu Bianca Drăgușanu. Blondina a „încasat-o” la antrenamente: ”M-a bătut de data asta”

Bianca Drăgușanu (40 de ani) a reușit să își ia prin surprindere prietenii virtuali, după ce a postat pe Instastory o imagine în care apare cu sânge în zona nasului. Blondina a luat parte la un atrenament intens.

Bianca Drăgușanu învață noi tehnici de apărare, în cadrul unui sport de contact. Mai mult decât atât, antrenamentul o ajută și să se mențină în formă. Blondina, însă, s-a filmat într-o ipostază surprinzătoare la sala de sport. Acesta le-a arătat prietenilor virtuali că a „încasat-o” la antrenamente și promite „revanșa”: „Doar de data asta!”. Zâmbitoare, Bianca Drăgușanu a continuat să le arate utilizatorilor și un videoclip din timpul unui exercițiu pe care l-a făcut cu antrenorul.

”Ca-n orice bătaie, mai dai, dar mai și iei. M-a bătut de data asta, ha, ha! Doar de data asta”, a spus Bianca Drăgușanu pe Instastory, în timp ce se afla la antrenamente.

Cum a reușit Bianca Drăgușanu să slăbească 30 de kilograme în 6 luni

Bianca Drăgușanu s-a confruntat și ea cu oscilații de greutate, mai ales în perioada adolescenței. Și, de atunci, blondina a făcut multe sacrificii pentru a arăta „țiplă”. Aceasta a reușit să slăbească 30 de kilograme în doar șase luni.

”Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ţinut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul şi eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simțeam confortabil. În 6 luni am dat peste 30 de kilograme”, declarase Bianca, în cadrul unei emisiuni TV.

Sursă foto: Instastory, captură video Youtube