Ireal! Au aceeași identitate, aceeași meserie și seamănă perfect, însă nu sunt rude! Cum este posibil

Un caz de-a dreptul uluitor a făcut înconjurul lumii. Doi bărbați au același nume, seamănă identic, au aceeași profesie, și cu toate astea, nu sunt frați. Povestea incredibilă a doi americani.

Brady Gregory Feigl are 22 de ani și s-a născut în Missouri. Și-a descoperit pasiunea pentru baseball și a ales să facă parte dintr-o astfel de echipă, numită Oakland Athletics Single. Sosia sa, Brady Matthew Feigl are 27 de ani, s-a născut în Maryland și a jucat pentru afiliatul Triple-A a lui Texas Rangers, relatează The Sun.

În anul 2015, cei doi s-au descoperit unul pe altul, în momentul în care s-au confundat pentru prima dată unul cu celălalt când au avut aceeași operație la cot, efectuată de același medic: dr. James Andrews.

„Probabil că aveam șase sau șapte luni de la operație și biroul lor a sunat pe antrenorul nostru și a spus: «Hei, când se prezintă Brady pentru operație? Vine aici mâine?». El a spus: «A avut-o acum șase luni. Despre ce vorbești?» Așa am aflat că suntem doi”, a spus Brady Matthw Feigl, conform sursei citate.

(CITEȘTE ȘI: VIDEO A aflat din CANCAN.ro că are o sosie şi… Ce mesaj a primit ”Conchita de România” de la adevărata Conchita Wurst)

Chiar dacă nu au nici un fel de legătură, cei doi se consideră frați

Ambii au fost uimiți să vadă cât de bine seamănă unul cu celălalt, așa că au decis să facă un test ADN pentru a vedea care este legătura dintre ei.

Doar că, au avut parte de o surpriză: nu sunt frați și nu există nici un fel de legătură de rudenie între ei. Fanii acestora au fost șocați când au aflat că au atâtea lucruri în comun, însă nu există nicio legătură între cei doi.

Cu toate acestea, bărbații se consideră frați, într-un fel sau altul, datorită asemănărilor dintre ei: „Noi suntem frați într-un fel”, a spus Brady Matthew Feigl.

(VEZI ȘI: Jennifer Lopez are o sosie: ”Ești J-Lo?” Cu ce se ocupă Jay din Houston VIDEO + GALERIE FOTO)