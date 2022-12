Ireal! Cât a plătit un bărbat pentru un ciolan cu varză călită, șorici și cartofi prăjiți la Târgul de Crăciun din București

Târgul de Crăciun din București a devenit unul dintre cele mai mari atracții din acest sezon, însă, prețurile la mâncare și băutură pare să atingă noi praguri. Ireal cât a plătit acest român pentru câteva sute de grame de șorici, o porție de varză călită cu ciolan afumat și o porție de cartofi prăjiți.

Nu mai este un secret faptul că mâncarea și băuturile de la Târgul de Crăciun au un adaos cu mult peste prețurile reale, însă, nu sunt puțini cei care dau buzna și își satisfac poftele, indiferent de costuri.

Este și cazul unui bucureștean care a mers la Târgul de Crăciun pentru a sărbători Ziua Națională a României, de 1 decembrie. Ca un adevărat român patriot, acesta a vrut să-și bucure papilele gustative cu o porție de șorici, varză călită, ciolan afumat și cartofi prăjiți.

Bucureșteanul a publicat pe Tik Tok un videoclip în care prezintă nota de plată, dar și felurile de mâncare pe care le-a cumpărat. Făcând o mică analiză pe bonul fiscal putem observa cum kilogramul de cartofi prăjiți costă 70 de lei, varza călită tot 70 de lei/kg, iar ”cireașa de pe tort” este ciolanul afumat care costă 140 de lei/kilogram. Astfel, pentru masa de 1 decembrie, nota de plată a costat 143,22 de lei.

Evident că internauții au reacționat și utilizatorul Tik Tok a strâns peste 300 de comentarii.

”Ce s-au ieftinit cartofii și varza 70 RON/kg / Faci credit dacă merg trei adulți și un copil. Este japcă pe față. / Da frate e foarte scump! Am dat pe o plăcintă cu brânză 20 lei o bucățică / Un porumb fiert costă 10 lei, Doamne ferește. / Am băut vreo trei pahare de vin fiert și recomand prima căsuță pe stânga, acolo unde este 10 RON paharul, excelent vinul, am luat și pentru acasă”, au fost doar o parte din comentariile internauților.

Sursa foto: Tik Tok