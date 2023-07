Ireal! Ce a pățit Ana, o tânără care și-a rezervat o cameră într-un hotel din Costinești: ”Mi s-a cerut un avans și...”

Sezonul estival este în toi, iar litoralul românesc este luat cu asalt. Sunt mulți cei care vor să își petreacă zilele de concediu la Marea Neagră, însă mulți sunt și cei care sunt gata să dea țepe și să profite de turiști. Primele victime au fost făcute, iar printre ele se numără și Ana, o tânără ce și-a dorit să își petreacă vacanța în stațiunea Costinești. Ce a pățit aceasta?

În fiecare săptămână o mulțime de turiști ajung pe litoralul românesc, însă nu toți au parte de o vacanță plăcută. Sunt destul de mulți cei care au fost puși în fața unor situații la care nici nu s-ar fi gândit și care le-au ruinat concediul. La un pas să își distrugă vacanța era și Ana. Tânăra și-a dorit ca pentru câteva zile să petreacă la mare, așa că și-a căutat cazare.

A găsit ceva ce părea să fie pe gustul și bugetul ei, însă a fost la doar un pas de a lua țeapă. Norocul tinerei a fost că proprietarul presupusului loc de cazare s-a încurcat puțin, așa că Ana a început să fie suspicioasă. Nu s-a lăsat dusă de nas, a cercetat mai mult și a aflat că locul pentru care se pregătea să scoată bani frumoși din buzunare nu exista în realitate.

„Mi s-a cerut un avans de jumătate din totalul sumei de cazare, pe care dorea să-l transfer printr-un cont bancar. A doua zi eu am revenit iar domnişoara respectivă îmi spune să-i transfer banii prin altă modalitate. Am zis să cercetez un pic totuşi cazarea, având în vedere că era doar pe BEEP şi pe ceva site-uri din alte ţări. După poze am văzut că mai era o altă cazare cu aceleași poze. Am rugat-o să-mi dea share location şi mi-a spus că «nu sunt la cazare»”, a declarat Ana, potrivit observatornews.ro.

„Igrasie și camere mici”

Nu la fel de norocos a fost George. Bărbatul nu a reușit să scape de înșelătoriile din mediul online. Tot în ceea ce privește cazarea au existat probleme. Pentru a evita neplăcerile, acesta a ales să facă rezervarea la un hotel cu un număr mare de reviewuri și cu fotografii de prezentare atractive. Deși a crezut că merge la sigur, bărbatul a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a plecat în vacanță.

În locul hotelului luxos pe care îl văzuse în mediul online, George s-a trezit într-un hotel dărăpănat, murdar, cu igrasie și camere minuscule. În cazul lui, pozele de pe internet coincideau cu realitatea, însă erau clar făcute în urmă cu mulți ani, imediat după ce hotelul fusese renovat.

„Locaţia aleasă avea un rating avea un rating destul de bun. M-a atras numărul semnificativ de reviewuri şi pozele de prezentare, dar atunci când am ajuns la locație am constatat că fotografiile au fost realizare probabil după renovarea hotelului care a avut loc acum câţiva ani, dar în realitate ascundeau igrasia şi camerele de mici dimensiuni”, a declarat și George.

