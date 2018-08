Irina Columbeanu, primele imagini după ce s-a operat la ochi! Fiica Monicăi Gabor și-a pus ochelari

Problema medicală a fiicei lui Irinel Columbeanu pare că nu a existat niciodată! În cea mai recentă poză făcută publică de fosta soție a milionarului de la Izvorani se poate observa asta cu ochiul liber. Monica Gabor a scris și un mesaj în dreptul imaginii, iar în cadrul unui interviu a dezvăluit ce o face pe Irina Columbeanu extrem de fericită atunci când se află în Statele Unite.

Irina Columbeanu, primele imagini după ce s-a operat de șalazion

Astăzi, la nicio săptămână de la operația pe care a suferit-o la ochi, Irina Columbeanu a făcut un selfie cu mama ei, care l-a postat pe o rețea de socializare. Vă reamintim că adolescenta a fost diagnosticată cu șalazion, care reprezintă o formaţiune chistică, de natura inflamatorie, care corespunde creşterii de volum a unor glande din interiorul pleoapelor.

“Mom daughter love (n.r.: Mamă, fiică, iubire).👩‍👧@irina_unicorns Tag your name because I don’t have the tag list anymore (n.r.: Etichetează-ți numele, pentru că eu nu mai am acea listă de tag).❤️❤️❤️❤️ I tag you because I love to see every single one of you happy at least for one second (Vă dau tag, pentru că iubesc să vă văd pe fiecare fericiți chiar și pentru o secundă).” este mesajul scris de Monica Gabor pe contul ei de Instagram

În pozele recente făcute publice de Irinuca, ea apare cu ochelari, semn că s-a decis, în sfârșit, să facă ceva în această problemă medicală, care a dus-o în sala de operații.

Monica Gabor, despre motivul pentru care Irina Columbeanu adoră să stea în America

“Mr. Pink este o persoană care este respectată, dar totuși nu suntem cunoscuți și lumea nu ne recunoaște pe stradă. Toți care ne recunosc sunt prieteni cu noi, nu suntem… Putem să mergem la un supermarket și nimeni nu ne bagă în seamă, suntem ok. Nu ne stresează.

Asta i-a plăcut și Irinei când a venit în America. Eram la supermarket și mi-a zis: «Doamne, n-am mai fost niciodată atât de fericită într-un supermarket, nimeni nu se uită la noi. Putem să facem ce vrem. Putem chiar să dansăm. Uite, nu se uită nimeni la noi». Și îi place foarte mult în America și în curând se va muta aici. Nu știu exact când, dar îi las pe ei să decidă, pentru că la urma urmei, iri a crescut-o și am sfătuit-o să se consulte cu tatăl ei, pentru că nu vreau să fiu atât de egoistă și să spun: «Vino aici că aici e mai bine». N-am făcut-o nicio secundă, nu sunt genul care să…

Nu pot să nu apreciez ce a făcut Iri pentru ea și ce face în continuare. Și face sacrificii mari, și financiare, și de tot felul. Nu vreau să o iau pe Irina de lângă el și el să rămână singur”, a mărturisit Monica Gabor în interviul video acordat pentru okmagazine.ro.

Monica Gabor se iubește cu Mr. Pink de aproape 10 ani

Monica Gabor s-a născut pe 8 ianuarie 1988 la Bacău şi este fotomodel. Ea a fost căsătorită cu omul de afaceri Irinel Columbeanu. Cei doi au devenit părinţi de fetiţă în 2007, iar în 2011, ei au divorţat. După despărţirea de afaceristul de la Izvorani, modelul şi-a refăcut viaţa alături de miliardarul chinez Mr. Pink. La începutul acestui an, Monica Gabor a fost dată de gol de fiica biologică, Irina Columbeanu, că, peste Ocean, ea a devenit mamă adoptivă pentru fiul iubitului său. Pe “fratele vitreg” al Irinei îl cheamă Antony.