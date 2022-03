Irina Fodor, fără lenjerie intimă la TV. Fanii au rămas uimiţi!

Irina Fodor i-a încântat pe telespectatori cu una dintre apariţiile sale la „Dancing on Ice – Vis în doi”. Mulţi ar putea spune că este una dintre cele mai îndrăzneţe ţinute cu care soţia lui Răzvan Fodor a fost văzută pe micile ecrane. Rochia spectaculoasă i-a scos în evidență trăsăturile fizice.

Show-ul „Dancing on Ice – Vis în doi” a intrat destul de repede în topul preferinţelor telespectatorilor. Aceştia aşteaptă cu sufletul la gură fiecare ediţie pentru a vedea cum se descurcă pe gheaţă concurenţii.

La fel de admiraţi sunt şi cei doi prezentatori ai emisiunii, Irina Fodor şi Răzvan Bănică. Încă de la debutul proiectului, frumoasa şatenă a avut apariţii impecabile extrem de apreciate de fani.

Deşi aceasta a purtat ţinute care nu au ieşit din tipar până acum, recent telespectatorii au rămas fără cuvinte atunci când Irina Fodor și-a făcut apariția în platou.

Aceasta a ales să poarte o rochie care i-a scos în evidență formele corpului, dar în acelaşi timp şi extrem de sexy. Ţinuta strălucitoare i-a pus într-o lumină bună talia de invidiat, picioarele lungi și bustul generos.

Mai mult, fanii au observat că frumoasa prezentatoare TV a renunţat la lenjeria intimă. Crăpătura rochiei a lăsat la iveală acest detaliu care a încins cu siguranţă imaginaţia bărbaţilor.

Pentru a completa perfect outfit-ul, Irina Fodor l-a accesorizat cu mai multe bijuterii, un machiaj discret și o coafură perfectă.

Răzvan Fodor și Irina, relația perfectă

Răzvan Fodor și Irina s-au cunoscut pe platourile de filmare, iar de atunci actorul a știut că ea este aleasa. După câteva luni în care i-a făcut curte și o excursie în India, cei doi au fost de nedespărțit. Încă de la prima privire Răzvan Fodor a știut că ea este aleasa, însă a avut de „muncit” până a intrat în grațiile Irinei.

Acum, Răzvan Fodor este cât se poate de mândru de familia sa și este recunoscător pentru tot. Acesta a mărturisit că de-a lungul timpului Irina l-a sprijinit în tot, l-a înțeles, iar armonia dintre ei este perfectă. Iar de când a apărut pe lume și fetița lor cercul este complet și nu își poate dori nimic mai mult.

„E femeia pe care mi-am dorit-o. E familia pe care mi-am dorit-o. Mă uit în ochii ei și îi spun că o iubesc. După 12 ani. Și sunt al dracu de fericit, pentru că știu că sunt extrem de sincer când spun treaba asta. Ea mi-a făcut tot. Dar tocmai pentru asta, eu îi sunt recunoscător, sunt un soț bun, sunt un tată bun.

Pentru mine familia e absolut tot și eu nu am nicio șansă să derapez în relația asta, în vreun fel. Am avut cea mai mișto viață de adolescent, din punctul meu de vedere, și m-am distrat, dar cum mă distrez acum cu familia… Viața merge în continuare, avem aceeași gașcă, când văd că nimic nu se schimbă și nu s-a schimbat de când am familie, că în continuare putem să ne distrăm, e foarte frumos. Să te distrezi ca pe vremuri, dar să vezi și o mogâldeață lângă tine și o femeie care îți zâmbește. O iubesc, cum să n-o iubesc?”, a mai declarat Răzvan Fodor.

Sursă foto: Instagram