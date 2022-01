Ce salariu are Irina Fodor la Antena 1! Primește de două ori mai puțin decât Gina Pistol

Irina Fodor va fi prezentatoarea show-ului culinar ”Chefi fără limite” de la Antena 1. Emisiunea va începe luna viitoare. Ce ofertă salarială a primit vedeta? Ai rămâne surprins când vei afla cât câștigă.

Emisiunea prezentată de Irina Fodor, ”Chefi fără limite”, va fi primul show TV din România care combină într-un mod spectaculos gătitul cu călătoriile. Aventura va avea loc în unele dintre cele mai frumoase destinații din Grecia, iar concurenții și chefii vor fi puși în situații pline de suspans și adrenalină.

Ce salariu va încasa Irina Fodor, de la Antena 1?

Soția lui Răzvan Fodor a primit propunerea de a fi din nou gazda unei producții de acest tip la scurt timp după ce a revenit de la ”Asia Express”. Oferta a fost binevenită pentru Irina, care a acceptat imediat oferta, iar cei de la Antena 1 au fost foarte fericiți, mai ales că i-au oferit un salariu de două ori mai mic decât cel pe care îl primea Gina Pistol.

Deși este atât de puțin plătită, Irina Fodor a trecut prin clipe grele de-a lungul filmărilor pentru show-ul culinar, filmat în Grecia pe cele mai nefavorabile condiții meteo.

Vedeta a povestit care au fost cele mai mari provocări pe care le-a întâmpinat la filmările din Grecia pentru ”Chefi fără limite”. De asemenea aceasta a specificat că a plecat total nepregătită din România. Bagajul ei era făcut pentru temperaturi de vară, nu pentru ploi torențiale și vânt puternic.

”Când am plecat în Grecia, noi toți ne-am pregătit ca pentru vară, maximum o toamnă blândă. Verificasem temperaturile pentru perioada ce avea să urmeze, și părea că vom huzuri la 25 de grade. Când colo, noi am prins și 6 grade dimineața și seara, prin anumite zone, în condițiile în care eram îmbrăcați foarte subțire.

Eu, cel puțin, am pus în bagaj rochițe vaporoase, de mătase și costume de baie. De fapt, aveam nevoie de o geacă de iarnă și șosete de lână! Așa că am improvizat mult pe zona de styling: am mai pus câte o gecuță de piele peste rochițe, am mai cumpărat de acolo pantaloni și colanți…am scos-o cumva la capăt”, a declarat prezentatoarea.

