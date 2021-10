Ce face Irina Fodor la Chefi fără limite, atunci când camerele TV sunt oprite? Răzvan Fodor a aflat tot

Sorin Bontea și Răzvan Fodor au o relaţie extrem de apropiată, mai ales după ce au participat împreună la Asia Express sezonul 3, concurs pe care l-au şi câştigat. Recent, între cei doi a avut loc un schimb de replici pe reţelele de socializare, după ce celebrul bucătar „s-a luat” de soţia artistului.

Sorin Bontea se află în aceste zile în Grecia, alături de ceilalţi doi colegi ai săi, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, unde filmează pentru producția Chefi fără Limite. Alături de aceştia se află și soția lui Răzvan Fodor, Irina, care este gazda show-ului.

În stilul său caracteristic, plin de umor, Sorin Bontea a ţinut să îi transmită bunului său prieten, Răzvan Fodor un mesaj în care îi povesteşte ce face soţia sa departe de el.

„Auzi mă, băiatul meu, frate, mănâncă mult, bea mult, nu produce nimic. Nu înțeleg care e treaba la tine. Cheltuie și banii. Vezi că a dat, Răzvane, băiatul meu, dedicații pe la lăutari pe aici. A dat toți banii pe la țambalașii aceștia pe aici și a strigat așa pentru Răzvănel, fără număr, pentru Țuca, pentru Țucu, nu știu, n-am înțeles”, a spus Sorin Bontea pe Instagram.

Răspunsul lui Răzvan Fodor nu a întârziat să apară şi amuzat de glumele chefului i-a dat un răspuns pe măsură.

„Știu Sorine, nu-i combinație cu d-astea și o doare și mijlocu…”, a scris Răzvan Fodor pe Instagram.

Cum a cucerit-o Răzvan Fodor pe soţia lui

Irina, prezentatoarea de la Asia Express, a apărut în viața lui Răzvan Fodor la momentul potrivit. Acesta era în căutarea marii iubiri și a întâlnit-o pe soția sa pe platourile de filmare. Încă de la prima privire a știut că ea este aleasa, însă a avut de „muncit” până a intrat în grațiile Irinei.

„Faptul că am căutat-o pe Irina, dar nu pe ea, căutam o parteneră de viață. Am căutat timp de 4 ani de zile într-un București al anilor 2000. Am cunoscută pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Și m-am dus la ea și i-am spus: „vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, daca vrei te duc eu.” Ea mi-a zis: „nu”. Am zis ok și am plecat. Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte.”, a povestit Răzvan Fodor, la Antena Stars.

„Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni, am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică. I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine”, a mai spus Răzvan Fodor.

