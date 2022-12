Irina Margareta Nistor face recomandări cinematografice pentru ziua de Crăciun: “La masă nu te poți uita la un film? Zău, sunt șocată!”

Cea mai cunoscută traducătoare de film din istoria României a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cu ce se îndeletnicește în ziua de Crăciun. Irina Margareta Nistor nu renunță la pasiunea pentru cinematografie nici măcar la masa festivă de 25 decembrie. Mai mult, doamna filmului românesc folosește vizionarea peliculelor drept scut împotriva activităților tipice din perioada sărbătorilor.

Irina Margareta Nistor face și o recomandare pentru cei ce aleg să privească un ecran în ziua de Crăciun. Se pare că există proiecții pe care criticul de film le consideră adevărate capodopere, atât din registrul modern, cât și din spectrul filmelor vechi.

Irina Margareta Nistor nu renunță la filme nici în ziua de Crăciun: „Mai blochezi dintre bârfe!”

CANCAN.RO: Ce face doamna Irina Margareta Nistor de Crăciun?

Irina Margareta Nistor: În fiecare an, un brad împodobit ca un pom de Crăciun, cu absolut de toate și mă văd cu toți prietenii cu care nu am apucat să mă văd peste an. Și aștept cu nerăbdare să vină Moș Crăciun, pentru că sunt ferm convinsă că vine de fiecare dată exact ca în filmul „Dragă Moș Crăciun”, al lui Bogdan, încât asta aștept și eu. Și vreau, dacă se poate și la anul, Bogdan Mureșanu, care a făcut un film „Scrisoare către Moș Crăciun”, să ajungă cu el până la Oscaruri și tot așa să fim la premieră.

CANCAN.RO: Vreau să știu care sunt recomandările dumneavoastră în materie de filme de Crăciun și dacă e conform să ne uităm în ziua de Crăciun la filme sau să stăm cu familia la masă?!

Irina Margareta Nistor: La masă nu poți să te uiți la un film? Zău, sunt șocată! Te poți și uita la un film, mai la desert. După ce te vezi, ca să mai schimbi și să mai blochezi dintre bârfe, «băi, tot nu te-ai măritat, tot n-ai făcut un copil?», mai bine te uiți la un film. Sau «ce mare s-a făcut!», o altă remarcă inteligentă.

Doamna filmului românesc explică de ce conaționalii sunt fani „Singur acasă”: „Suntem atipici!”

CANCAN.RO: Asta când vine vorba despre Macaulay Culkin, cel mai probabil…

Irina Margareta Nistor: Ăla săracul s-a dus de tot. S-a dus la fund, deși toată lumea se uită la «Singur acasă».

CANCAN.RO: Mai e cool să ne uităm la „Singur acasă”, de ce s-a format această tradiție la români?

Irina Margareta Nistor: Suntem atipici, cred că de aia. Mulți se uită la filmul ăsta și m-am amuzat de curând chiar, că îmi spunea cineva «americanii preferă filmele vechi» și le enumera pe astea din ’80. Eu, românca, le prefer pe alea vechi din anii ’30-’40, care erau superbe!

