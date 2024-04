Irina Nicolae de la A.S.I.A., dezvăluiri despre viața de cuplu! Cum s-a cunoscut cu Marius Vizer, de fapt

În prezent, Irina Nicolae de la A.S.I.A. și Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo (FIJ), trăiesc o frumoasă poveste de iubire, sunt căsătoriți și au, împreună, o fetiță pe nume Scarlett Maria. De altfel, dintr-un mariaj anterior, soțul solistei mai are un băiețel. În cadrul unui interviu, artista și-a deschis sufletul și a vorbit despre modul în care l-a cunoscut pe actualul partener de viață și ce gesturi făcea bărbatul pentru a-i intra în grații! Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Irina Nicolae, una dintre membrele fondatoare ale trupei A.S.I.A., și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a vorbit despre începuturile relației cu Marius Vizer. Cei doi sunt căsătoriți de aproape un deceniu. Solista locuiește de 15 ani în Ungaria, alături de cei dragi. În urmă cu șase ani, Irina ex-A.S.I.A. a adus pe lume o fetiță care poartă numele de Scarlett Maria. Soțul solistei mai are un băiețel dintr-o căsnicie anterioară.

Trăiesc în armonie, iubire și se respectă reciproc, iar cântăreața susține că există înțelegere în orice situație, mai ales atunci când există deschidere, iar viața este privită ca un dar. De altfel, artista a rememorat gestul pe care soțul ei îl făcea în urmă cu două decenii.

Irina Nicolae a dezvăluit faptul că totul a început în anul 2004. Când solista se afla pe scenă și susținea acte artistice în fața publicului, primea câte un buchet de flori. De fiecare dată se trezea cu flori din partea unei persoane misterioase, însă nu a durat foarte mult până să afle cine este expeditorul acestora. După ce a aflat că buchetele de flori le primea din partea lui Marius Vizer, Irina Nicolae nu s-a refugiat imediat în brațele sale. Așa cum a precizat și solista, „până la relație a fost cale lungă”. Legătura amoroasă au început-o în anul 2005.

„Ne-am cunoscut în anul 2004 și din 2005 am rămas împreună. La început, nu am știut cine era expeditorul buchetelor de flori pe care le primeam, abia mai târziu am descoperit misterul, însă până la relație a fost cale lungă. Sunt multe de povestit și poate într-o zi voi așterne pe hârtie povestea noastră, însă cel mai important este că am început relația atunci când amândoi eram doi oameni liberi, eu nu mai eram în relația cu Florin, iar el era de multă vreme un om liber.

Am fost sinceră și, atunci când am știut că nu mă mai regăsesc în relația cu Florin, am ieșit din ea discutând, nu fugind! Când o relație se termină, nu este vina celor din afara ei, ci a celor care o trăiesc, și asta a fost și în cazul nostru, nu ne mai regăseam, nu am fost nici primii și, cu siguranță, nici ultimii care au decis să meargă pe drumuri separate”, a spus Irina Nicolae, conform Viva.