Drama prin care a trecut Irina Nicolae. Și-a pierdut fiica înainte de a o strânge în brațe. „Viața nu menajează pe nimeni”

Irina Nicolae este stabilită de ani buni în Budapesta, împreună cu familia sa. Se poate numi o femeie împlinită, mai ales că de 6 ani este mama unei fetițe care îi umple inima de bucurie. Cu toate acestea, viața ei nu a fost mereu roz. Fosta membră a trupei A.S.I.A a trecut prin momente cumplite atunci când și-a pierdut prima fiică.

Irina Nicolae duce o viață liniștită de când a plecat din România. Artista s-a căsătorit în anul 2015 cu Marius Vizer, iar în urmă cu șase ani au devenit părinți. Scarlett- Maria are aproape șase anișori și zilnic le umple inimile de bucurie părinților ei. În prezent, Irina Nicolae și familia sa sunt stabiliți în Budapesta.

Citește și: SORANA DE LA A.S.I.A DEMONTEAZĂ TOT CE SE ȘTIA DESPRE SARCINA CU NOUL PARTENER: „ÎMI DORESC SĂ-I POARTE NUMELE!”

Una dintre cele mai mari dorințe ale Irinei a fost să devină mamă. Cu toate că acum are o fiică, artista a dezvăluit că micuța trebuia să aibă o soră mai mare. Cu puțin timp înainte de a rămâne însărcinată cu Scarlett, Irina Nicolae a trecut printr-o adevărată dramă. Un lucru pe care nu și-l dorește nici un părinte, a pierdut o fiică înainte de a o strânge în brațe. Vedeta a dezvăluit că a avut parte de o naștere indusă, atunci când era însărcinată în luna a cincea.

„A fost o naștere indusă, naturală, din cauza unor probleme medicale pe care le-am descoperit mai târziu. A fost o experiență pe care nu o doresc nimănui, dar viața nu menajează pe nimeni și trebuie să luăm totul așa cum vine. Sunt recunoscătoare că am reușit să rămân întreagă la minte, deși sufletul îmi era frânturi, dar am știut și am simțit că va veni ziua în care am să îmi strâng în brațe copilul și că trebuie să mă ridic, să merg mai departe, să lupt, să nu renunț și să nu uit că Dumnezeu este lumină și iubire!

Nu am apelat la niciun ajutor, doar la cel divin. Dumnezeu mi-a arătat că sunt mai puternică decât știam și Îi mulțumesc că nu m-a părăsit niciodată”, a dezvăluit Irina Nicolae pentru viva.ro.