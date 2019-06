Irina Pavlenco, în lacrimi după ce mama ei a fost operată de pe creier. Constanța a aflat că are o tumoră, după ce a făcut accident vascular

Irina Pavlenco este distrusă de suferință de când a aflat că mama ei are o tumoră pe creier. Ieri, Constanța, femeia care i-a dat viață artistei, a fost supusă unei intervenții chirurgicale complicate și, după ce a ieșit din sala de operații, fiica sa nu s-a dezlipit de lângă patul ei. Vedeta a avut ochii în lacrimi când medicii i-au spus cum a decurs operația și a împărtășit-o cu toată lumea. De asemenea, ea a făcut publică și o imagine emoționantă cu mama sa din salonul în care se află internată.

Irina Pavlenco și-a vegheat mama după ce a fost operată pentru tumora pe creier

Potrivit mărturisirilor Irinei Pavlenco, mama ei a trecut cu bine peste operația pe creier și în postarea făcută pe Facebook, ea le-a mulțumit tuturor celor care s-au rugat pentru sănătatea Constanței: “Va mulțumesc din suflet pentru gândurile voastre bune. Mama a ieșit cu bine. Rugăciunile au funcționat. Am trecut de primul hop. Va iubesc !!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️”.

Aseară, la câteva ore bune după ce mama ei a fost supusă unei operații complicate pe creier, în urma căreia medicii i-au extirpat tumora, Irina Pavlenco a făcut publică o imagine emoționantă din saloncu aceasta. Cântăreața a imortalizat unul dintre momentele în care și-a vegheat cea mai importantă ființă din viața ei. În imaginea urcată pe Insta Story, vedeta o ține de mână pe Constanța și a desenat pe poza de album o inimă roșie și a scris: “Mom (n.r.: Mama)”.

“Recuperare ușoară și Doamne ajută să fie bine în toate etapele ce vor urma!”, “Cu Dumnezeu înainte. Însănătoșire grabnică🙏❤️”, “Multă sănătate si viată lungă”, “Dumnezeu fie cu voi, multă sănătate mamei și putere vouă, sa depășiți cu bine aceasta grea încercare ❤️❤️”, “Sa ne rugam impreuna pentru Constanta, mama prietenei mele Irina Pavlenco, care trece prin perioada cea mai dificila din viata. Sa facem o fapta buna in postul Sfinților Petru si Pavel… Dumnezeu si Maicuta Domnului sa va auda rugăciunile si sa va rasplatesca osteneala! 🙏🙏🙏” sunt cinci dintre comentariile lăsate de apropiații vedetei și de fani pe wall-ul paginii sale de Facebook.

Irina Pavlenco, mesajul sfâșietor despre boala mamei sale

În noaptea de 24 spre 25 iunie, artista a postat un mesaj sfâșietor în care a dezvăluit problemele grave de sănătate cu care se confruntă mama ei. Deși își dorea să nu facă publice această dramă care s-a abătut asupra familiei sale, ea a ales să facă acest lucru pentru că i-a rugat pe apropiați și fani să se roage pentru sănătatea Constanței. Rândurile emoționante scrise de vedetă au fost însoțite de un clip postat pe canalul ei de YouTube în care sunt poze cu femeia care i-a dat viață, iar pe fundal rulează versurile melodiei “Mama”, care aparține trupei din care a făcut parte: Sweet Kiss.

“Buna seara! Vreau sa va spun ca trec prin momente foarte grele, am vrut sa trec singura prin aceasta suferința, dar nu știu cât de puternica sunt. De curând, mama mea a făcut un accident vascular in urma căruia am descoperit ca are și o tumora pe creier . Mâine dimineața (n.r.: ieri) va face o operație, singura mea dorința la voi este ca mâine dimineața sa va rugați împreuna cu mine și familia mea ca mama sa treaca cu bine de aceasta operație. Nu pot exprima durerea mea in cuvinte când vine vorba de mama. Ma rog la Dumnezeu zi și noapte ca ea sa fie bine cât mai mult timp posibil. Pe mama mea o cheama Constanta! Mai jos am pus o melodie scrisă de trupa Sweet Kiss, intitulată: «Mama». Dumnezeu sa va binecuvânteze!”, a scris Irina Pavlenco pe pagina ei oficială de Facebook.