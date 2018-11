Irina Pavlenco, fosta solistă de la Sweet Kiss, dezvăluiri dureroase despre avort: “E posibil să nu mai pot să fac copii”

Irina Pavlenco, fosta solistă a trupei Sweet Kiss, pare urmărită de un blestem… În urmă cu 20 de ani, frumoasa blondină a făcut întrerupere de sarcină, iar în prezent, ea nu poate să rămână însărcinată. În cadrul unui interviu, vedeta a povestit că a mers la medicul ei și i-a spus că e perfect sănătoasă, deși, minunea încă nu apare. Acum, artista e decisă să ceară părerea și sfatul mai multor specialiști. Irina Pavlenco a rămas în amintirile tuturor ca fiind blonda care cânta cu formația Sweet Kiss, care a fost în topuri în anii ’90 cu melodii precum “Alin, Alin” sau “Floare albă, floare neagră”.

Irina Pavlenco, fosta solistă a trupei Sweet Kiss, crede că nu poate face copii din cauza unui avort

În vârstă de 41 de ani, Irina Pavlenco trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat care are un copil dintr-o relație anterioară. Cei doi iubiți își doresc însă un moștenitor împreună… o prințesă mai exact, dar vedeta se teme că acest lucru nu va fi posibil din cauza unui avort pe care l-a făcut în tinerețe.

“Am făcut un avort în tinerețe. Chiar am fost la medic și mi-au spus că sunt sănătoasă, dar că e posibil ca din cauza avortului să nu pot să fac (n.r.: copii). Noi ne dorim mult, iubitul meu are un băiat de 11 ani și nu are el o problemă. Aș vrea să încerc mai mulți doctori. Mi-aș dori o fetiță”, a mărturisit Irina Pavlenco în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

Artista a ajutat la creșterea fiului iubitului ei și nu a încetat să spere că într-o bună zi vor avea și o fetiță – primul copil al cuplului.

“Dacă a fost David în viața noastră, n-am simțit lipsa, dar acum a crescut și vrem o fetiță. Eu am făcut avort că n-aveam încredere în el. Un copil nu te încurcă în carieră”, a mai spus Irina Pavlenco.

“«Nimeni nu va fi întrebat la ultima judecată cât de mult a suferit, ci cât de mult a iubit.» — Richard Wurmbrand” este mesajul pe care frumoasa vedetă l-a scris în dreptul fotografiei de mai jos în care stă în brațele partenerului ei de viață.