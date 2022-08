„Vocea României” debutează la PRO TV vineri, 9 septembrie, iar schimbările din componența formatului sunt unele cât se poate de notabile. Pe lângă antrenorii deja existenți, și anume Smiley, Irina Rimes, dar și Tudor Chirilă, și-au făcut loc două figuri fresh. Theo Rose va împărți scaunul cu Smiley, cel ce a obținut trofeul de cele mai multe ori, iar Denis Roabeș și-a făcut loc printre antrenori datorită succesului răsunător al pieselor. Conațional și prieten cu Irina Rimes, solistul de la The Motans și-a salutat „oponenta”, iar acum a venit și rândul interpretei să o facă, într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Pe lângă show-ul în care este implicată, Irina Rimes a mai tratat și subiectul experiențelor personale, care au îndrumat-o să își transpună în versuri episoadele mai puțin plăcute ale propriei existențe.

Chiar dacă se declară în culmea fericirii de aproximativ doi ani, alături de iubitul francez, Irina Rimes recunoaște că au existat și momente în care a lansat piese pentru a stârni interesul persoanelor din trecut.

„Sunt bine deja de vreo doi ani…”

Reporter CANCAN.RO: Irina, cum e ca experiență „Vocea României”?

Irina Rimes: E altfel și cred că fiecare sezon o să fie altfel, de data asta avem colegi noi în juriu și pe lângă faptul că am un prieten bun și vechi lângă mine, am și un adversar care îmi e prieten și asta e o problemă!

Reporter CANCAN.RO: La cine ne referim?

Irina Rimes: La Denis, la The Motans. Pe de altă parte, e interesant, dar cel mai mișto lucru este că vocile s-au copt în toată perioada asta de pauză și au venit super-pregătite. Și anul ăsta vom avea un sezon foarte puternic de „Vocea României”!

Reporter CANCAN.RO: Ce se întâmplă cu Irina Rimes în momentul în care o să fie bine, integral, pe toate planurile? Nu o să mai facă piesele cu vibe-ul cu care ne-a obișnuit?

Irina Rimes: Eu sunt bine deja de vreo doi ani, adică nu văd nicio problemă, scriu în continuare, scriu despre aceleași chestii, uneori îmi imaginez, uneori scriu din trecut, scriu din experiențele anterioare. Am piese o grămadă scrise de atunci, îmi ajung încă de trei albume pe viitor, deci nu cred că duc lipsă de așa ceva. Și, ce-i drept, acum scriu piese mai vesele!

Reporter CANCAN.RO: Asta voiam să zic, că „Ba ba ba” a fost alt tipar!

Irina Rimes: „Ba ba ba” n-o făcusem pentru mine la început, o făcusem pentru altcineva și mi-am dat seama că eu trebuie să scot piesa asta, dar vorbesc mai degrabă despre piese care vor ieși peste doi ani. Pentru că piesele pe care le scot acum stau la sertar de un an, un an și ceva, doi ani. Și așa se va întâmpla și în viitor!

„Am o comunicare foarte proastă cu oamenii…”

Reporter CANCAN.RO: Ultima întrebare, a suferit mult Irina Rimes?

Irina Rimes: Nu mai mult decât tine sau orice alt om de pe pământ!

Reporter CANCAN.RO: Doar că tu ai sintetizat-o altfel…

Irina Rimes: Da, eu am avut și nevoia asta de a spune tot ce simt, pentru că eu am o comunicare foarte proastă cu oamenii în general, sunt destul de reținută în ceea ce privește comunicarea. Și atunci ceea ce nu pot să spun în față, cânt! Așa am făcut piesa „Nu știi tu să fii bărbat” și a mers, a funcționat, și-a atins exact scopul!

Reporter CANCAN.RO: Dar s-a simțit vreodată vreo persoană din trecutul tău să îți dea mesaj, să îți spună: „Cred că piesa asta e făcută pentru mine!?”

Irina Rimes: Da, normal!

Reporter CANCAN.RO: Dar ai făcut vreodată o piesă cu scopul ăsta?

Irina Rimes: Da, normal!

