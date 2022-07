Irina Rimes este invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA, care va fi difuzat sâmbătă, 2 iulie, începând cu orele 19.00. Cântăreața își deschide sufletul, iar detalii neștiute din viața de familie sunt scoase la suprafață. Cum a cunoscut Irina Rimes iubirea?

Carențele de afecțiune din copilărie par să își fi pus amprenta asupra Irinei Rimes. Chiar dacă a crescut într-un mediu nedominat de partea sentimentală, cântăreața a încercat și a și reușit să transmită emoție și sensibilitate prin opera pe care o compune și o cântă.

„Dar părinții mei de ce nu fac asta?”

În cadrul interviului, Irina Rimes afirmă că nu și-a văzut părinții sărutându-se, iar, când a văzut alte persoane făcând acest gest, s-a întrebat de ce nu fac și părinții ei același lucru.

„Eu nu i-am văzut vreodată pe mama și pe tata să se ia în brațe și să se sărute pe gură.

Și în momentul când am văzut alți oameni făcând chestia asta, mi s-a părut… m-am supărat!

«Dar părinții mei de ce nu fac asta?»”, a dezvăluit Irina Rimes, în cadrul podcastului realizat de Adrian Artene, pe Youtube.

„La noi a fost tabu iubirea în familie”

Cu o carieră de succes în industria muzicală, Irina Rimes a reușit să își pună trăirile în versuri, reușind să îi facă și pe ascultători să se regăsească în piesele pe care le interpretează.

După cum spune chiar ea, și-a dat seama că iubirea este un lucru firesc, de care oamenii nu pot fi privați, în momentul în care a văzut normalitatea cu care ceilalți tratează acest aspect.

Faptul că a fost nevoită să trăiască lipsită de afecțiunea declarată ar fi făcut-o să devină o fire sensibilă.

„La noi a fost tabu iubirea în familie. Noi am început să ne spunem «te iubesc» în momentul în care am ieșit în lume și am văzut la alți oameni că iubirea e un lucru normal.

E normal să îți spui «te iubesc», ba chiar se cere să spui din când în când «te iubesc». Și noi ne-am educat abia când ne-am civilizat, să spunem așa.

Pentru că părinții mei au lucrat prea mult și au fost prea departe de noi să ne învețe lucrurile astea, nici ei nu le știau. Ei le-au învățat acum, împreună cu noi!”, a continuat Irina Rimes.

„E ca un drog pe care l-am descoperit”

În urmă cu câțiva ani, Irina Rimes a trecut printr-un divorț dureros de Andi Bănică, un artist la fel de cunoscut în Republica Moldova.

De asemenea, poveștile de dragoste dintre artistă și Killa Fonic sau toboșarul Alexandru Badea au fost în atenția publicului. Totuși, chiar dacă a trecut prin separări de partenerii cu care s-ar fi văzut în viitor, Irina reunoaște că lipsa părții afective din partea părinților a făcut-o să iubească frumos și puternic.

„Cred că tocmai de asta am iubit așa de mult și atât de frumos și așa de puternic. Pentru că e ca și cum am descoperit ceva, eu n-am mai văzut asta până acum. E ca un drog pe care l-am descoperit!

E ca și cum ți-ar fi spus cineva «Să nu pui mâna în foc, că o să te arzi!»… Și nu pui, nu pui, dar când ești liber și nu mai e nimeni în jur, bagi degetul și simți căldura.

„Nu am văzut îmbrățișări, nu am văzut săruturi”

Cred că așa a fost iubirea pentru mine, eu nu prea am avut… nu că nu ne-au iubit ai noștri, ne-au iubit, dar în felul lor.

Am simțit grija, mare grijă am simțit din partea părinților, dar nu am văzut-o fizic, nu am văzut îmbrățișări, nu am văzut săruturi, n-am auzit «te iubesc-uri», n-am auzit «îmi pare rău-uri», lucrul ăsta nu prea l-am văzut și cred că de asta și eu și fratele meu l-am tot căutat în lume”, a încheiat Irina Rimes.

