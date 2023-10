Irina Rimes, făcută praf după schimbul de replici cu Theo Rose, de la Vocea României. Fanii i-au sărit în cap: „Du-te la tine acasă”

Irina Rimes a încasat jigniri dure după întreaga scena controversată cu Theo Rose, de la Vocea României. Cele două artiste au avut un schimb de replici în timpul emisiunii de la Pro TV, când s-au „luptat” pentru o concurentă. La sfârșitul momentului participantei, jurații s-au împărțit în tabere diferite și au avut câteva cuvinte să-și spună. În urma discuțiilor, artista din Republica Moldova s-a ales cu jigniri grosolane.

Irina Rimes a trecut prin clipe dificile, după ce a fost jignită de foarte mulți oameni în urma unui episod de la Vocea României. Cântăreața și Theo Rose s-au duelat pentru o concurentă, însă cea care a avut de pierdut a fost artista din Republica Moldova. Theo Rose a dezvăluit, în ediția de vineri (6 octombrie), că se bucură să mai vadă oameni din „lumea ei”, moment în care Irina Rimes a ținut să întrebe: „Adică ce? Vrei s-o duci în lăutărie?”.

Atunci a fost clipa în care telespectatorii emisiunii de la Pro TV s-au arătat revoltați de gestul brunetei. Irina a primit o serie de comentarii urâte din partea internauților, încât și Theo a ținut să explice ce s-ar fi întâmplat, de fapt. (VEZI AICI DECLARAȚIILE FĂCUTE)

„Haideți să ne înțelegem, pentru că încep să apară din ce în ce mai multe materiale pe rețele de socializare. Și de obicei e ok, tu ignori, dar de data asta este foarte greu să ignori toate mesajele de: ‘moldoveancă, ‘scârbă, ‘proastă, ‘du-te la tine acasă, ‘marș, ia mâinile de pe valorile noastre…Nu. Asta trebuie să se oprească! ‘Ce cauți tu la noi, în țara noastră? Du-te și fă muzică elevată la tine – astea sunt jigniri. Să asociezi pe cineva cu un gen muzical nu este o jignire”, a spus Irina Rimes, în mediul online.

Ce crede Irina Rimes despre Theo Rose, în afara emisiunii Vocea României

Fosta iubită a lui Killa Fonic susține că mereu a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegei ei de competiție și spune că este una dintre cele mai bune voci din țara noastră. În acest context, Irina este de părere că niciodată nu ar putea să aibă ceva rău de spus referitor la adresa lui Theo Rose. De asemenea, artista a punctat faptul că nu are nicio problemă nici cu lăutaria, nici cu manelele, iar tot acest scandal ar fi pornit din cauza oamenilor deranjați că a adus aceste genuri muzicale în discuție.

„Tot timpul am zis în stânga și-n dreapta că Theo Rose este una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit eu vreodată și că poate să cânte orice. Cum aș putea eu să jignesc un om despre care am o părere atât de bună? Am spus asta și public, i-am spus-o și ei. Ea știe lucrul ăsta.

Noi ne respectăm reciproc și nu văd de ce ar trebui să sară lumea pe mine, având în vedere că Theo nu a plâns pentru că eu am jignit-o, ci pentru că am atins un punct sensibil. Și aici nu sunt eu de vină, aici este de vină opinia colectivă. Care, ce credeți? Greșeala vine tot de la voi. Că dacă voi vă simțiți jigniți sau vă simțiți puși într-un anumit pătrat din care n-ai voie să ieși atunci când vorbim despre manele sau lăutărie, este problema voastră. Eu n-am nicio problemă. Nici cu lăutăria, nici cu manelele”, a mai spus vedeta.