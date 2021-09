Irina Tănase, o studentă model. Cum a încheiat primul an de facultate și cât plătește anual pentru studii + Ce planuri are iubita lui Liviu Dragnea pentru viitor

Irina Tănase a terminat “cum laude” primul an de facultate, fără nicio restanță, deși nu prea a ajuns pe la cursuri. Iubita lui Liviu Dragnea vrea să devină judecător sau avocat. Pentru un an de studiu, plătește 4.800 de lei pe an.

Irina Tănase (28 ani) este studentă la “Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative”, din cadrul Universității Spiru Haret. Urmează cursurile cu frecvență normală, dar anul trecut nu prea a avut ocazia să meargă în sălile de curs pentru că, din cauza pandemiei, orele s-au mutat în online.

(VEZI ȘI: CÂTE ROCHII A SCHIMBAT IRINA TĂNASE, IUBITA LUI LIVIU DRAGNEA, ÎN ZIUA NUNȚII LUI VALENTIN, FIUL BOSS-ULUI PSD)

Potrivit wowbiz.ro, Irina Tănase plătește 4.800 de lei pe an, ca taxă de școlarizare. Tânăra are în plan să devină avocat sau judecător după ce va termina facultatea. Iubita lui Liviu Dragnea nu ia în calcul să ajungă procuror.

Irina Tănase se află la a doua facultate. Ea a mai absolvit cursurile Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Internaționale.

Povestea de dragoste dintre Irina Tănase și Liviu Dragnea

Irina Alexandra Tănașe a lucrat la Asesoft, compania lui Sebastian Ghiță, fost membru al social-democraților. Pe atunci, blonda avea 23 de ani. În toamna lui 2013, tânăra s-a angajat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca asistentă a lui Liviu Dragnea. Conform Rise Project, la scurt timp, Irina a plecat în Brazilia cu Liviu Dragnea, de sărbători, deși politicianul încă era căsătorit cu mama copiilor săi, Bombonica.

(VEZI AICI: ULTIMA IMAGINE CU LIVIU DRAGNEA ÎN LIBERTATE)

În cele din urmă, Liviu Dragnea a divorțat de Bombonica, în 2015. “Pentru mine e o mare satisfacție că n-am trecut degeaba prin acești ani după ce am câștigat alegerile. Pe plan personal, de unde să știu? E posibil ca anul 2018 să aducă o nuntă”, spunea Liviu Dragnea, la un moment dat.

Nunta dintre fostul șef al Camerei Deputaților și Irina Tănase nu a mai avut însă loc, pentru că Liviu Dragnea a intrat la închisoare. Recent, însă, a fost eliberat și nu este deloc exclus ca ea să aibă loc în viitorul apropiat.