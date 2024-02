Irinel Columbeanu a plecat din azil şi a „aterizat” la Nuba! Imagini fabuloase

Irinel Columbeanu (66 de ani) a plecat din azilul din Ghermănești, recent, pentru a se bucura de câteva clipe la Poiana Brașov. Fostul milionar a ajuns direct la Nuba, fiind însoțit de unul dintre prietenii săi din tinerețe. Cei doi au stabilit din timp această ieșire la munte, fiind discutată și cu Ion Cassian, proprietarul căminului în care locuiește fostul soț al Monicăi Gabor. Iată imagini fabuloase cu fostul milionar de la Izvorani!

Ajuns la vârsta de 66 de ani, Irinel Columbeanu a ales să locuiască în azilul din Ghermănești, singur, într-o cameră. De când locuiește în căminul condus de Ion Cassian, fostul milionar de la Izvorani a fost vizitat de câțiva prieteni. De altfel, recent, unul dintre prietenii săi din tinerețe i-a propus fostului milionar să meargă două zile la munte.

Sorin Mărcuș i-a făcut o surpriză lui Irinel Columbeanu și l-a dus la Poiana Brașov. Acolo, fostul milionar a servit o cafea la Nuba și s-a bucurat de peisajul montan. Cei doi au discutat dinainte ieșirea la munte, chiar în perioada în care prietenul său din tinerețe se afla în Thailanda. Totodată, deplasarea a fost discutată și cu Ion Cassian, proprietarul căminului din Ghermănești.

Sorin Mărcuș, prietenul vechi al fostului milionar, a mărturisit că gestul l-a făcut pentru sufletul său. Pe cei doi îi leagă o prietenie de zeci de ani.

„Irinel este foarte bine. Este prietenul meu din copilărie. L-am luam acum, la munte, de drag. Când am decis să mergem la munte, eram în Thailanda, așa că după ce m-am întors în țară am venit și l-am luat pe Irinel la munte. (…) Am făcut asta pentru sufletul lui pentru că el mi-a deschis ușa când eu eram mic și el era mare. Ne leagă o prietenie foarte veche. Noi doi mergeam împreună la petreceri pe timpul lui Ceaușescu, am fost și la nunta lui și la zilele sale onomastice”, a spus Sorin Mărcuș pentru Click.