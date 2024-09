Irinel Columbeanu, chemat din nou în instanță! Riscă să rămână fără puținii bani pe care îi are

Fix când credea că a scăpat de datoriile financiare, Irinel Columbeanu se află din nou în mijlocul unor probleme cu banii. Recent, fostul om de afaceri de la Izvorani a fost chemat în fața judecătorilor pentru a da socoteală într-un proces cu executorii unei bănci, riscând astfel să rămână și fără pensia de 2.000 de lei pe care o are. Iată despre ce este vorba!

Irinel Columbeanu are din nou probleme cu legea. În urmă cu aproximativ 1 an, fostul milionar de la Izvorani a ajuns la sapă de lemn, iar acum își duce traiul într-un azil de lux din apropierea Bucureștiului. În tot acest timp, pe numele acestuia au existat mai multe procese pe rol, în unele soluționându-se cu bine. La un an de la hotărârea prin care a obținut câștig de cauză în procesul cu executorii unei bănci, Irinel Columbeanu este rechemat în sala de judecată.

Irinel Columbeanu are probleme cu legea

Irinel Columbeanu are din nou probleme cu legea. La doar un an de când obținuse câștig de cauză într-un proces cu executorii unei bănci – pentru recuperarea unor presupuse datorii pe care fostul om de afaceri le-ar fi avut la o bancă- acesta a fost din nou citat în instanță. Este vorba despre datoriile firmei Turbocim. SRL – cea de la care i s-a tras falimentul – către banca Marfin Bank (actual Vista Bank).

Totul a început în 2007, atunci când firma fostului milionar a obținut un credit în valoare de 5,5 milioane de euro. După 5 ani în care a plătit dobânzile aferente, Columbeanu nu a mai reușit să achite datoriile. Averea fostului om de afaceri scădea de la an a an, iar datoriile rămâneau neplătite. În cele din urmă, creditorii au apelat la executori pentru a-și recupera pagubele. Executarea silită în acest dosar a fost încuviințată prin două încheieri succesive, de Judecătoria Buftea și Judecătoria Sectorului 1 București.

În urmă cu un an, Judecătoria Buftea i-a dat câștig de cauză lui Irinel Columbeanu, însă situația pare să se complice. Nemulțumiți de decizia finală a judecătorilor, executorii bancari au solicitat o reevaluare a dosarului, iar Irinel Columbeanu a fost invitat din nou în fața judecătorilor de la Buftea pe data de 31 ianuarie 2025.