Irinel Columbeanu, cumpărături într-un supermarket cu iubita tinerică! Ce se afla în coșul de cumpărături

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a surprins pe Irinel Columbeanu la cumpărături. Iar omul de afaceri nu era singur ci… împreună cu iubita lui actuală.

Irinel Columbeanu a ieșit împreună cu iubita lui… la shopping. Cei doi au fost într-un supermarket din Capitală pentru a-și lua cele necesare pentru casă. Omul de afaceri și iubita lui au fost surprinși de CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, în timp ce stăteau la coadă la casa de marcat. (CITEȘTE ȘI: OANA COJOCARU S-A MUTAT CU IRINEL COLUMBEANU! CARE AU FOST CONDIȚIILE)

Cei doi amorezi erau îmbrăcați casual: Oana purta un maieu vișiniu, o fustă albă și sandale, iar Irinel Columbeanu a optat pentru jeans, un tricou alb, simplu și o pereche de pantofi sport. Cei doi au cumpărat de toate: alimente, conserve, făină, sucuri, înghețată, hârtie igienică… Irinel Columbeanu și actuala lui iubită tinerică, Oana, se comportă firesc exact ca un cuplu de îndrăgostiți!

Cum s-au cunoscut Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru

Irinel Columbeanu a mărturisit că a cunoscută pe Oana la un festival de modă unde el era un simplu spectator, iar ea defila pe podium. Acesta a reținut chiar și hainele cu care era îmbrăcat manechinul. (CITEȘTE ȘI: IRI ÎȘI DUCE IUBITA CU BENTLEY-UL LA ȘCOALĂ!)

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă.

Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin.

După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion Tv s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte… Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu.

A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată „Modă și criptomonedele". Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoană pe care o căutăm. Deși nu îmi stă în obicei, dar am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo 2 ore am văzut că a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția.", a povestit Irinel Columbeanu la o emisiune TV.