Irinel Columbeanu, dat afară din azil? Anunţul proprietarului

Irinel Columbeanu (66 de ani) locuiește la un azil în apropiere de București. Chiar dacă viața nu mai e așa dulce ca pe vremea când era milionar, iar problemele de sănătate nu îi dau pace, fostul afacerist încă se gândește la femeile frumoase care i-au marcat viața. Totuși, trebuie să fie atent pentru că poate risca să fie dat afară din centrul de vârstnici. Chiar proprietarul Ion Cassian a făcut anunțul.

Chiar dacă își petrece zilele în azil, apropiații nu l-au uitat pe fostul milionar. Mai mult decât atât, chiar și fostele iubite au mers să îl viziteze. Printre ele se numără și Oana Cojocaru, tânăra care s-a iubit cu Irinel Columbeanu timp de 3 ani. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul afacerist a vorbit despre Oana. Deși există o diferență de vârstă de 40 de ani între ei, Irinel Columbeanu speră la o împăcare. Declarațiile au atras și atenția proprietarului de la centrul de vârstnici.

„Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil. M-a vizitat. Și chiar am fost impresionat de gestul ei. Am încercat să ne împăcăm atunci când am fost cu ea la Comănești, în orașul în care s-a născut. Dar n-a fost să fie. O să o caut, să ne mai întâlnim. Și ea e singură, nu are pe nimeni acum.”, a mărturisit Irinel Columbeanu pentru CANCAN.RO.