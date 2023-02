Irinel Columbeanu, dezvăluiri inedite din căsnicia cu Monica Gabor. Fostul milionar, victima unei înscenări

Irinel Columbeanu este unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România. Despre viața și cariera sa se cunosc multe detalii, însă anumite povești au rămas nespuse, așa că fostul milionar a dat în sfârșit cărțile pe față. Ce a mărturisit acesta despre fosta căsnicie cu Monica Gabor.

Recent, Irinel Columbeanu a rememorat perioada în care forma un cuplu cu Monica Gabor. Chiar și astăzi, fostul milionar își apreciază fosta soție și susține că aceasta va rămâne marea sa iubire. Mai mult, bărbatul a mărturisit că a aflat de divorț chiar din presă.

Irinel Columbeanu, susținut financiar de Monica Gabor

Irinel Columbeanu a declarat că celebra baie în jacuzzi în compania altei femei este o întâmplate nevinovată. La acel moment, afaceristul nu a rămas doar fără Monica, ci și fără bani. Tot el a a ținut să precizeze că fosta soție l-a ajutat în perioada respectivă din punct de vedere financiar, iar asta pentru că veniturile sale sunt dezastruoase.

Irinel Columbeanu, victima unei înscenări

Irinel Columbeanu susține că cel mai mult l-a atras inteligența Monicăi Gabor. De asemenea, acesta spune că a fost victima unei înscenări de zile mari, însă nu consideră că acest lucru i-a distrus relația cu fosta soție.

„Ca să încurajăm tineretul să învețe aș putea să spun că i-am văzut carnetul de note. Nașul nostru de cununie are și acum poze cu el, avea numai note de 10. Vreau să o laud pe Monica. Acest lucru a contat. Eu am fost victima unei înscenări. Însă, nu cred că acest lucru a constituit începutul deteriorării atmosferei dintre mine și fosta mea soție”, a declarat Irinel Columbeanu la Antena Stars.

Irinel Columbeanu a rămas prieten cu Romanița Iovan

Chiar dacă au format un cuplu și ulterior s-au despărțit, cei doi au rămas prieteni și își acordă ajutorul ori de câte ori au nevoie.

„De câte ori îmi cade sub ochi, privirea pe diverse postări pe care le face ea ori pe Instagram ori pe Facebook, îi dau câte un like pe care sunt convins că îl vede. De câte ori i-am cerut ajutorul, ea mi l-a acordat. Cumva s-a întâmplat și invers. Chiar dacă am făcut acest lucru, e bine să nu vorbesc despre el. Așa consider eu”, a mărturisit Irinel Columbeanu.