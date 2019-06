Irinel suferă după puștoaică! A apărut singur la un party și…

Chiar dacă nu se cunosc exact circumstanțele separării, este cert că Irinel Columbeanu a început să meargă de unul singur pe la petreceri, fără studenta Oana Cojocaru. Ultimul eveniment pe care l-a onorat nu l-a prins însă în toane foarte bune. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini exclusive cu celebrul milionar. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!)

Irinel Columbeanu a fost invidiat de mulți bărbați pentru că, la cei 61 de ani ai săi, și-a asumat o relație cu o puștoaică de 20 de ani. Inițial, chiar nu ar fi fost tocmai bine văzut de familia Oanei Cojocaru, de tatăl ei mai exact, care s-ar fi opus vehement relației. (Cel mai bine platit job din București) Au trecut aproape doi ani, iar ineditul cuplu nu a mai ținut cont de gura lumii și și-a văzut de treabă. Până recent, când au început să apară tot felul de ”semne” care dau ca sigură despărțirea lor.

(CITEȘTE ȘI: LA 61 DE ANI, S-A ÎNTORS ”REGELE VIEȚII DE NOAPTE” DIN ROMÂNIA)

Primul a venit în urmă cu două luni, atunci când milionarul a fost văzut la LOFT, distrându-se fără Oana. Zvonurile s-au întărit și acum o lună, când Irinel a petrecut o altă noapte albă, la NUBA, din Capitală, tot fără iubita lui.

(VEZI AICI: IRI & PUȘTOAICA S-AU DESPĂRȚIT?!)

Și iată că, joi seara, celebrul om de afaceri a apărut din nou, ca în vremurile bune, tot la un eveniment cu ștaif, tot neînsoțit. La finalul petrecerii, a ieșit însă lăsând impresia că ar fi puțin debusolat și confuz. Ceea ce ar putea să înseme că nu îi este chiar atât de ușor să treacă peste această despărțire.

Cum s-au cunoscut Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru

Irinel Columbeanu a mărturisit că a cunoscut-o pe Oana la un festival de modă, unde el era un simplu spectator, iar ea defila pe podium. Acesta a reținut chiar și hainele cu care era îmbrăcat manechinul.

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă. Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin. După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion TV s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte… Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu.

A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată «Moda și criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoana pe care o căutăm.

Deși nu îmi stă în obicei, dar am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo două ore am văzut că a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția”, a povestit Irinel Columbeanu la o emisiune TV. (NU RATA: IRINEL COLUMBEANU & MONICA GABOR, DIN NOU LA PARTAJ LA 7 ANI ANI DE LA DIVORȚ)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)