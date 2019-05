Iri & puștoaica s-au despărțit?!

Irinel Columbeanu a revenit spectaculos în viața de noapte a Capitalei, după ce, aproape un deceniu, a fost „dat dispărut”. (Cel mai bine platit job din București) Milionarul de la Izvorani a avut, recent, două apariții la Loft, iar acum a făcut senzație și la Nuba. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini rare care îl au în prim-plan pe cel supranumit, până nu demult, ”Regele vieții de noapte”. (CITEȘTE ȘI: ANNA LESKO, LA UN PAS DE “VIOL” LA NUBA MAMAIA)

Weekendul trecut, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Irinel Columbeanu în Nuba, unul dintre cele mai renumite cluburi de noapte din București. A fost locul acolo unde celebrul milionar a ales să petrecă alături de câțiva prieteni.

La cei 61 de ani ai săi, milionarul de la Izvorani pare că trăiește a doua tinerețe. Ca-n vremurile bune, Irinel Columbeanu a făcut senzație în renumitul club din București. Într-un mod de-a dreptul surprinzător, celebrul afacerist a mers neînsoțit la Nuba. Ceea ce ar putea însemna inclusiv că ar exista anumite probleme în relația businessman-ului cu Oana Cojocaru.

Îmbrăcat elegant, așa cum ne-a obișnuit, Irinel Columbeanu s-a integrat perfect printre ceilalți petrecăreți. A comandat cele mai rafinate băuturi și s-a mișcat cu grație pe ritmurile muzicii. Așa cum era de așteptat, Irinel Columbeanu a fost înconjurat de câteva frumuseți autohtone care i-au dat târcoale aproape toată noaptea.

Șpriț la Loft până la 2 dimineața!

În urmă cu câteva luni, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Irinel Columbeanu la LOFT, unul dintre cele mai vestite cluburi din Capitală. Milionarul a ales să petreacă alături de Oana Cojocaru, dar și de câțiva prieteni printre care s-a numărat și Matei Miko, bărbatul care i-a fost naș de cununie.

Dacă, în vremurile bune, atunci când și-a câștigat renumele de ”Regele vieții de noapte” din România, Irinel Columbeanu revărsa în cluburi valuri de șampanie scumpă, afaceristul de la Izvorani a petrecut ceva mai cumpătat… cu doar câteva sticle de vin.

Irinel Columbeanu nu a ținut să își arate rezistența proverbială de pe vremuri, necesară pentru petrecerile prelungite din cluburile de fițe. Așa că, în jurul orei 2, când în LOFT distracția era în toi și atmosfera devenise electrizantă, milionarul a dat "stingerea".

Cum s-au întâlnit Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă. Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin.

După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion TV s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte… Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu.

A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată «Moda și criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoana pe care o căutăm. Deși nu îmi stă în obicei, am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo două ore am văzut că a acceptat-o. I-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția”, a povestit Irinel Columbeanu la o emisiune TV.

