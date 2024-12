Ispita de la Insula Iubirii l-a dat uitării pe ”Corni”. Maria Tebieş și-a tras iubit pompier: ”El mă stinge, eu îl aprind și tot așa!”

Maria Tebieș și Anamaria Vaida, interviu la dublu, după ”Insula Iubirii”. Cele două ispite spun cu cine se iubesc după terminarea emisiunii, dar și ce planuri au de sărbători! Maria a țintit bine rău de tot!

Maria Tebieș și Anamaria Vaida s-au reunit după ”Insula Iubirii”, la Capitală, cu ocazia galei RXF. Cele două ispite ale sezonului opt spun cum li s-a schimbat viața după emisiunea Antenei 1. În timp ce Anamaria s-a focusat pe job și susține că nu are o relație, Maria Tebieș a făcut mai multe schimbări. Majore chiar!

În primul rând, ispita a jucat într-un film pentru adulți alături de Ema Karter, Makavelli, Tatiana și alți participanți ai galei RXF. Ba mai mult, bruneta deja s-a familiarizat cu acest domeniu, iar acum vrea să îl exploateze la maximum, după cum spune chiar ea.

”De când s-a terminat Insula, am avut parte de tot mai multe colaborări, inclusiv cu RXF-ul. Urmează tot mai multe. Da, tot în același sens. Am prins gustul. M-am simțit confortabil, pentru că mă simt bine în corpul meu.

Părinții încă nu știu (despre filmul cu Ema Karter). Cred că nu sunt abonați”, râde Maria Tebieș.

Maria Tebieș are iubit pompier

Noua pasiune pentru filmele pentru adulți nu este singura schimbare din viața ispitei de la ”Insula Iubirii”, însă! Pe lângă noul ”job”, Maria are și un nou iubit. În urmă cu câteva luni, aceasta ne povestea că l-a cunoscut la festival și, chiar dacă amândoi veniseră acolo însoțiți de alte persoane, chimia dintre ei a fost indubitabilă. Așadar, s-au și cuplat!

”Pot să zic că da, am iubit. Este același băiat din ultimul interviu, cu care am mers în vacanță la Milano. El era cuplat și eu eram cu altcineva când ne-am cunoscut. Este foarte drăguț și atent, ceea ce își dorește orice femeie. Mă ajută în tot ce fac. Este pompier! El mă stinge, eu îl aprind și tot așa! Nu are de ce să fie gelos. Dacă sunt cu el, mă dedic total. Sunt doar pentru el!”, a spus Maria.

