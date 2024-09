Se încing spiritele la Insula Iubirii: IESE CU BĂTAIE! Ispita Maria n-o iartă pe Iustina. I-a dat interval: ”După ce naște!”

Maria Tebieș nu iartă și nu uită! Bruneta n-a trecut peste faptul că Iustina a făcut-o ”balenă”, iar acum o provoacă la bătaie! Pentru CANCAN.RO, ispita de la Insulă vorbește și despre cel care i-a furat inima. Deși amândoi veniseră pe cuplu la festival, Maria și-a jucat rolul până la capăt, l-a ”furat” pe bărbatul cu pricina de la partenera cu care venise inițial și a fugit cu el la Milano!

Vă amintiți probabil că Maria Tebieș a fost denumită ”balenă” pe tot parcursul emisiunii de către Iustina, soția lui Cornel. Acum, Maria recunoaște că vorbele concurentei nu i-au fost deloc pe plac, chiar dacă, susține ea, nu au afectat-o extraordinar de tare. Ba mai mult! Nu doar că nu a uitat jignirile Iustinei, însă acum o provoacă în RXF!

”Acum am venit să îi susțin pe Yamato și Romeo. Da, m-aș vedea și eu în cușca RXF. Aș provoca pe cineva! Vreau să o provoc pe Iustina! Logic! Așteptam după ce naște! O provoc de dragul show-ului, dar n-am uitat nici vorbele ei! Logic că nu mi-a convenit că m-a făcut balenă, dar acum sunt mai sirenă! Iustina are noroc că nu pun la suflet nimic, dar nu e frumos modul în care s-a exprimat cu vederea, iar acum o provoc! Aș avea nevoie de antrenament, da, dar psihic mă simt pregătită să intru în cușcă! Cred că ar râde Corny!”, spune Maria Tebieș, pentru CANCAN.RO.

Cu cine se iubește ispita? ”E foarte romantic! Am fost cu el la Milano”

Viața Mariei, medic rezident în prezent, s-a schimnat radical după ”Insula Iubirii”. Nu doar că are multe colaborări în mediul online, însă a făcut o nouă ”victimă”. Spunem ”victimă”, pentru că bruneta l-a ”furat” pe bărbatul cu pricina de sub ochii femeii cu care acesta venise inițial la festival. Ce să mai, Maria are ispititul în sânge!

”După Insulă, am colaborări, apar peste tot. Îmi place! Viața mea e haotică, dar nu aș renunța la nimic!

Chiar am mai mult succes la bărbați, doar că unul mi-a furat inima! Nu e cunoscut, nici Instagram nu are! L-am cunoscut la un festival. Era beznă! Eu eram cu un băiat, iar el cu altă fată! Eu i-am făcut semn să vină lângă mine, l-am ispitit! El nu a mai vorbit cu fata din seara aceea, iar eu l-am lăsat pe acel băiat acolo! M-a cucerit cu șarmul lui, e foarte atent și romantic! Am fost în Milano cu el. Vedem ce va fi! La un moment dat, aș vrea să mă pun la casa mea, dar o luăm ușor”, povestește ispita, pentru CANCAN.RO.

