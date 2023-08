Ispita de la Insula iubirii, umilită de Speak. Oana Monea nu a tăcut și i-a transmis un mesaj: ”Nu face nimic”

”Fierți pe Insulă” este podcastul în care ispitele și concurenții de la Insula iubirii nu au cum să scape de ochii, dar, în special, de gurile critice ale moderatorilor. De data aceasta, Speak a făcut echipă cu Cosmin Natanticu, cel care i-a ținut locul lui Florin Ristei. Cei doi chiar au fost fierți pe show-ul de la Antena 1, iar miile de vizualizări de pe YouTube sunt dovada clară că ei chiar și-au dat silința să ofere content de calitate.

”Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Orice asemănare cu persoane sau fapte reale este pur întâmplătoare și nu ilustrează realitatea”, este mesajul de întâmpinare al internauților, pe YouTube, acolo unde se poate viziona și podcastul ”Fierți pe Insulă”.

Oana Monea, ispita de la Insula iubirii, mesaj pentru Speak

În atenția lui Spek și a lui Natanticu a intrat și ispita Oana Monea, mai exact, afacerea pe care ea o are. Speak este cel care a avut dubii în legătură cu abilitățile ei de a gestiona propria afacere, respectiv o clinică de cosmetică în Constanța, motiv pentru care a început să o ia la rost în legătură cu noile legi fiscale, ce se vor pune în aplicare din ianuarie.

„Ne-a certat și fata asta. Ne-a certat că am zis noi de antreprenori. Cumva, o ironie din asta… Oana Monea, da. Doamna antreprenoare, sunteți la curent cu noile legi fiscale, care se vor pune în aplicare din ianuarie?

Eu ce am vrut să zic, doamna Monea Oana, așa e, nu cunosc antreprenori, eu personal. Cunosc antreprenori macro, care au zeci de mii de angajați. Mai pot pleca în stânga, dreapta, dar nu ca ispite, luni întregi, dar micro antreprenori nu cunosc să aibă timp două luni, că are ea angajați buni… Ok!”, a fost remarca lui Speak.

Oana Monea nu a lăsat lucrurile așa și chiar i-a oferit câteva explicații vedetei. Referitor la insinuările pe care artistul i le-a adus, ispita de la Insula Iubirii s-a simțit deranjată de faptul că a fost desconsiderată fără motiv, mai ales că el nu o cunoaște personal și nici nu are habar de cum decurge afacerea ei.

„Speak habar nu are despre ce vorbește. Eu am reacționat și pe Instastory (n. red.: legat de insinuările pe care cântărețul le-a făcut). Chiar alaltăieri am postat ce cliente am, cum am, că e foarte aglomerat, că nu mai pot, că trebuie să înțeleagă să vină la programări când au programări. Doar eu am 9, 12 cliente într-o zi, plus celelalte cabinete, că nu mai avem loc până în septembrie…

Și vii tu (n. red.: se referă la Speak) și le spui unor oameni că Oana nu are business și poate ei nu mă urmăresc, chiar dacă orice reclamă e o reclamă. Nu am nevoie de o reclamă de genul ăsta. Nu e ok să spui despre mine: ce muncește fata asta? Nu face nimic. Dacă nu știi nimic despre mine, nu vorbi despre mine. Nu putem să facem orice cu oricine”, a declarat Oana Monea de la Insula iubirii, pentru Fanatik.

