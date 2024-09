Ispita Lala de la Insula Iubirii l-a dat uitării pe Robert Braia! Cine este și cu ce se ocupă noul ei iubit

Larisa Mârtan (24 de ani) a devenit cunoscută odată cu participarea sa în sezonul 8 Insula iubirii. Ispita Lala, așa cum a fost denumită, și-a îndeplinit cu sfințenie rolul, însă nu a reușit să-și ducă misiunea până la capăt. Șatena s-a apropiat de Robert Braia, concurentul care a devenit alături de Bianca Mitroi să se supună celui mai dur test al fidelității. După doar câteva zile petrecute în Thailanda, cuplul Robert – Bianca a fost eliminat din show, iar ispita Lala a rămas să-și joace rolul în continuare, însă fără rezultate notabile. Ei bine, după terminarea filmărilor de la Insula iubirii, se pare că șatena și-a găsit liniștea și este îndrăgostită de un polițist.

La fel ca majoritatea ispitelor și concurenților de la Insula iubirii, Larisa Mârtan a reușit să stârnească simpatia, dar și antipatia telespectatorilor. Ispita s-a făcut remarcată în sezonul 8 al show-ului de la Antena 1, fiind activă și dornică de noi cuceriri. Încă de la primele ediții ale emisiunii, Lala s-a apropiat de Robert Braia. Concurentul a venit alături de Bianca Mitroi pentru a se supune celui mai dur test al fidelității, însă șederea lor în Thailanda a fost de scurtă durată.

Cu un trecut amoros nu tocmai fericit, Larisa Mârtan a venit la Insula iubirii să-și testeze limitele și să își pună în valoare calitățile. De profesie dansatoare, înainte de a intra în rolul de ispită, Lala a adus în atenția telespectatorilor ultima sa relație de iubire, relație care s-a terminat cum nu se putea mai rău. NU RATA: Culisele despărțirii dintre Daiana și Rareș de la Insula Iubirii! CANCAN.RO a aflat tot ce i-a făcut concurenta ”pulverizată” de Vâlcan iubitului său!

”Am fost lăsată într-un moment în care mă așteptam cel mai puțin. Rămăsesem însărcinată. Da, a fost ca un fel de șoc pentru mine în momentul ăla. Știa pentru că și-a dorit, nu a fost o chestie întâmplătoare. Nici din partea mea, nici din a lui. El m-a anunțat printr-un mesaj că se termină totul. Eram la muncă, la un eveniment, în a doua lună de sarcină și m-a anunțat printr-un mesaj.

Am încercat să cer mai multe explicații, eu nu am aflat chiar totul la început. El cu o seară înainte avusese o întâlnire de familie și cred că acolo s-a luat decizia asta. Motivul a fost că eu îl țin pe loc și el pe mine și nu o să putem fi fericiți niciodată împreună. Am încercat să-l rog să mă ajute în perioada respectivă și dacă nu a fost lângă mine, nimeni nu a fost, am luat decizia de comun acord să renunț la acea sarcină.”, a povestit Larisa Mârtan.