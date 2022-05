„Ispita” pentru care „Regele TikTok-ului” și-ar fi lăsat mama copilului. Cine este bruneta pe care Alin vrea să o ducă la altar

După ce cu puțin timp în urmă anunța că s-a despărțit de mama fetiței sale, Alin, supranumit și „Regele TikTok-ului” s-a afișat pe rețelele de socializare cu noua sa cucerire. Bruneta pe care vrea să o ia de nevastă se presupune că ar fi avut o aventură Florin Salam.

Alin și soția sa au ales să meargă pe drumuri separate, după ce și-au fost alături timp de ani buni. Cei doi au și un copil împreună, o fetiță de doi ani pentru care „Regele TikTok-ului” este dispus să facă orice. Chiar cu câteva luni în urmă, creatorul de conținut povestea cât de minunată este familia sa și ce soție frumoasă are. Ca urmare, vestea despărțirii cuplului a fost cu greu acceptată de fani.

„Am o fetiță de doi anișori și câteva luni, am o nevastă (fosta nevastă, nr.r) frumoasă. Tot ce fac, fac pentru familia mea, pentru ei muncesc. Eu nu am avut o viață ușoară, am avut o viață grea și nu vreau ca fetița mea să aibă soarta mea”, a spus Alin în cadrul unui podcast. (CITEȘTE ȘI: Ruby și-a înebunit fanii. Ipostazele incendiare în care s-a fotografiat artista)

Cine este femeia căruia vrea să-i dea „Regele TikTok-ului” inelul?

Alin nu s-a ascuns deloc de fanii săi și le-a prezentat deja care este noua sa cucerire. Bruneta care i-a luat mințile TikTok-erului este nimeni alta decât Dana Badea, „ispita” de la Insula Iubirii, poreclită și Dana Salam, după ce ar fi avut o aventură cu Florin Salam.

Într-un live pe TikTok, bruneta a dezvăluit faptul că cei doi au chiar planuri foarte serioase. În plus, a ținut să le spună gurilor rele că ea nu s-a băgat în căsnicia lui Alin, după cum s-ar fi speculat.

„Nu m-am băgat peste nimic. Da, o să facem și nuntă. Mai întâi facem cununia civilă”, a spus Dana Badea. (CITEȘTE ȘI: Gabi Bădălău a jucat la două capete?! Ce mesaje îi trimitea Iuliei Sălăgean, în timp ce era cu Bianca Drăgușanu)