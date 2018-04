Îți dau lacrimile! Ce a făcut Ana Maria, artista de muzică populară care a murit, cu câteva zile înainte

Drama micuței cântărețe cu glas de aur din Rovinari a cutremurat întreaga Românie. Părinții Anei Maria Gheorghiţoaia sunt îngenuncheați de durere, după ce fiica lor de s-a stins din viață. Artista de muzică populară avea 10 ani și cu câteva zile înainte să moară într-un spital din București ea a câștigat locul întâi la un concurs. Gore Burlan, profesorul ei de canto, a făcut mărturisiri despre Ana Maria Gheorghiţoaia.

Artista Ana Maria Gheorghiţoaia fusese transferată la spitalul „Marie Curie” din Capitală, iar în Sâmbăta Mare ea a pierdut lupta cu viața. Pe 2 aprilie, cântăreața participase la un concurs, unde a obținut primul loc

„Este greu să vorbeşti de un copil la trecut. A fost fetiță deosebită. Acum 5 ani am întâlnit-o a Clubul Copiilor Rovinari și a dorit să se înscrie la cursuri de muzică ușoară la clasa mea. Am înscris-o și mi-am dat seamă că are talent nativ, iar după trei ani a solicitat să se înscrie la clasa de folclor, unde a reușit să-i depășească pe toți copiii. Treptat a ajuns la grupa de elită care ne reprezenta ansamblul și instituțiile. Ana a câștigat mute premii, era un copil cu zâmbetul pe față și își ajuta colegii la nevoie”, a spus Gore Burlan pentru România TV.

„Ultimul său concurs a fost pe 2 aprilie și sincer și acum îmi vine să plâng. A câștigat premiul 1, premiu pe care nu am putut să i-l dăm, pentru că atunci au fost mulți copii, urmând ca după vacanță să le facem decernarea premiilor la toți copiii. Regret că nu îi mai putem da premiul Anei. A fost un copil pe care și l-ar fi dorit orice părinte, silitoare elegantă, optimistă”, a mai spus profesorul de canto Gore Burlan.