Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Cum s-a transformat actrița, după mai bine de 20 de ani de la lansarea serialului

Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Serialul care a reușit să cucerească publicul, la sfârșitul anilor ’90, i-a adus succesul actriței principale, Ana Maria Orozco. Deși au trecut mai bine de 20 de ani de la lansarea serialului, actrița care se apropie de 50 de ani, a rămas în continuare în sufletele oamenilor, iar mulți se întreabă cum arată în prezent.

Actrița de origine columbiană, Ana Maria Orozco, a devenit populară peste noapte, la nivel internațional, datorită rolului din telenovela „Betty cea urâtă”. Deși a jucat în filme, în piese de teatru și, de asemenea, a apărut în multe emisiuni TV, mulți își aduc aminte de ea ca Beatriz Pinzón.

Ana Maria Orozco a interpretat povestea unei tinere, tocilare și nesigură pe sine, care s-a îndrăgostit de șeful ei. În prezent, realitatea este cu totul alta.

Actrița are 49 de ani și arată mai bine ca niciodată! Ana Maria Orozco s-a transformat într-o femeie foarte sexy și încrezătoare. Mulți dintre admiratorii săi nici nu mai reușesc să o recunoască.

Ana Maria Orozco a pozat nud

Actrița are două fete cu fostul să soț, artistul argentinian Martín Quaglia. Acestea sunt născute în 2004, respectiv 2010.

De asemenea, pentru că, în prezent, are un corp de invidiat, actrița și-a făcut curaj și a pozat nud. Frumoasa brunetă este considerată una dintre cele mai sexy și atrăgătoare femei, însă expunerea de care a avut parte a făcut-o să ia o decizie radicală. Mai exact, Ana Maria Orozco s-a retras trei ani din viața publică.

„A fost totul foarte intens și tot ce este în exces se transformă în ceva rău. A fost un pic copleșitor, dar am putut să mă opresc și să-mi iau puțin timp pentru mine. Nu aveam nimic de ascuns, dar mi s-a părut dificil. Am fost tot timpul mai rușinoasă și îmi plăcea să stau la adăpost. Asta am simțit și mi s-a părut mai important să mă dedic familiei mele”, a dezvăluit actrița.