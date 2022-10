Îţi mai aminteşti de Aris Negoiţă, finalistul Românii au Talent? Cum arată şi cu ce se ocupă în prezent

Tu îți mai amintești de Aris Negoiță, puștiul care a ajuns în marea finală „Românii au Talent”? Fostul concurent a primit în anul 2019, în sezonul 9 al show-ului, un „Golden Buzz” de la Smiley și Pavel Bartoș.

În anul 2019, Aris Negoiță a participat în cadrul show-ului „Românii au Talent” de la Pro TV. La momentul respectiv, puștiul a reușit să ajungă în marea finală. A fost supranumit „Mowgli”, precum celebrul personaj din „Cartea Junglei”, iar prestația sa a fost de nota zece în fața juraților. Fostul concurent primise un „Golden Buzz” din partea lui Smiley și a lui Pavel Bartoș.

Cum arată Aris Negoiță şi cu ce se ocupă în prezent

Dansul este pasiunea arzătoare a lui Aris Negoiță. Încă de mic, s-a dedicat acestui sport și reușește să uimească la competițiile în care ia parte. Este o fire energică, iar dragostea față de dans și dedicarea de care dă dovadă l-au propulsat pe primele locuri la concursuri.

În cursul acestei dimineți, Aris Negoiță a fost prezent în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1 unde a prezentat o nouă coregrafie. Apoi, puștiul de doar 12 ani a mers la studioul unde face dublaje la „Fast Film”. Nu a dorit să dezvăluie ce personaj dublează, însă a declarat că este foarte bucuros.

Cu doar câteva zile înainte, fostul concurent al show-ului „Românii au Talent” a fost prezent la o competiție dedicată dansului și a reușit să câștige locul III. Extrem de bucuros, a și postat pe rețelele de socializare reușita marcată la categoria „Under 18”: „Un magic loc 3, la Under 18. Perspective vizibile. Este un rezultat extrem de bun, având în vedere că este sub 18 ani, iar eu am abia 12 anișori, în plus, am concurat împotriva trupelor, ceea ce este extrem de dificil, și am reușit să fiu singurul moment de solo premiat la juniori! Deci, România, suntem sus!”.

Pe de altă parte, nu mulți știu faptul că Aris Negoiță este pasionat și de muzica clasică. Acesta studiază violoncelul. Cât despre pasiunea față de dans, mama lui mărturisea, potrivit protv.ro: ”Îl vedeam dansând prin casă pe la 5 ani. Noi ne-am dorit ca el să aibă o activitate, să facă ceva în afara școlii. Am zis să se dezvolte, să crească frumos și sănătos. L-am dus la dansuri, de la primele antrenamnete s-a dovedit că are o ureche muzicală forte bună. Prindea orice coregrafie. Era foarte bun. De atunci l-am încurajat să facă asta”.

Totodată, puștiul a făcut și cursuri de canto, lupte libere, jiu-jitsu brazilian. A practicat fotbalul și este campion național la Informatică.

