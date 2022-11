Îţi mai aminteşti de bărbatul care şi-a ucis soţia însărcinată pentru a lua banii de asigurare? Ce s-a întâmplat cu el, după 2 ani

Cetățenii turci au avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care au aflat că un bărbat a fost dispus să își ucidă soția însărcinată în 7 luni, împingând-o de pe o stâncă foarte înaltă. La doi ani de la tragedie, soarta vinovatului a fost decisă. Iată ce s-a întâmplat cu acesta.

Hakan Aysal, un bărbat de 40 de ani din Turcia, a luat decizia drastică de a-și ucide soția în vârstă de 32 de ani în luna iunie 2018. Motivul care a stat în spatele acestui gest necugetat a fost dorința de a încasa toți banii poliței de asigurare pe care femeia însărcinată o avea.

Hakan Aysal și-a ucis soția și viitorul copil pentru a obține cât mai mulți bani

Incidentul a avut loc în zona Butterflay Valley din Turcia. Cei doi soți au urcat la o înălțime de 1.000 de metri, deși femeia se temea foarte tare. Hakan Aysal susține că au făcut asta pentru a putea obține un selfie care să cuprindă și priveliștea din jur. După trei ore petrecute pe stânca respectivă, viitorii părinți s-au fotografiat împreună, iar la câteva minute după, bărbatul și-a împins soția, pe Semra Aysal, dorind să obțină o sumă uriașă după moartea ei.

Pentru a nu da de bănuit prea mult, Hakan Aysal a luat decizia de a opri imediat pe cineva care trecea pe drum, explicându-i faptul că soția sa a alunecat și a căzut. Sait Erturk, un șofer care conducea prin zonă, s-a oprit și a încercat să dea o mână de ajutor până în momentul în care au apărut oamenii legii. Totuși, comportamentul bărbatului i s-a părut destul de bizar.

„Conduceam în zonă, când am văzut pe cineva că îmi făcea semn cu mâna și m-am oprit. Hakan a venit și a spus că soția lui a căzut pe stâncă. Am ieșit imediat din mașină și am început să o căutăm, dar nu am putut vedea unde ar fi putut cădea de unde eram noi.

Am încercat să ne apropiem de margine pentru a vedea mai bine. Hakan nu a venit cu noi acolo jos. Am stat acolo până a sosit jandarmeria. El a fost foarte nepăsător și calm. Nu se purta ca un bărbat a cărui soție tocmai căzuse de pe o stâncă”, a declarat Sait Erturk în momentul în care a fost audiat.

Fratele victimei își acuză fostul cumnat de lipsă de compasiune

Audierile în cazul bărbatului acuzat de crimă cu premeditare au durat mai mult decât s-ar fi așteptat membrii familiei victimei. În cele din urmă, fratele acesteia a fost și el audiat și a vorbit despre reacția pe care Hakan a avut-o în momentul în care toți au mers la Institutul de Medicină Legală pentru a recupera trupul femeii însărcinate.

De asemenea, Naim Yolcu a menționat faptul că sora sa avea frică de înălțime, motiv pentru care nu crede că ar fi urcat de bună voie sau din propria inițiativă pe stânca de pe care a fost împinsă. Ceea ce l-a făcut să se gândească la fostul său cumnat ca la un criminal a fost inițiativa acestuia de a face trei credite pe numele soției sale care ura din tot sufletul împrumuturile.

„Când am fost să îi recuperăm trupul de la Institutul de Medicină Legală, Hakan era în mașină. Eu și familia mea eram distruși, Hakan nici măcar nu părea trist. Sora mea era împotriva împrumuturilor. Cu toate acestea, după ce a murit, am aflat că Hakan a luat trei credite pe numele ei. De asemenea, Semra avea o frică de înălțimi, ce sport extrem să facă ea dacă îi e frică de înălțimi?”, a explicat în februarie 2022 fratele victimei, Naim Yolcu, în timpul audierilor.

Ce s-a întâmplat cu Hakan Aysal la doi ani după crimă

În momentul în care au început audierile, Hakan a negat vehement faptul că ar fi putut vreodată să se gândească la un mod atât de dureros de a-și ucide soția. Bărbatul a încercat să le explice judecătorilor că aceasta ar fi căzut de pe stâncă în timp ce el se afla la o distanță de câțiva metri de ea.

„Am fost interesat de sporturi extreme din 2014 – parașutism, bungee jumping, rafting. De asta am avut asigurare de viață înainte de a mă căsători. După ce am făcut fotografia, soția mea a pus telefonul în geantă. Apoi mi-a cerut să i-l aduc. M-am ridicat și am auzit-o țipând după ce am făcut câțiva pași. Când m-am întors nu mai era. Nu am împins-o eu”, s-a apărat bărbatul în fața judecătorilor.

Dacă a văzut că prima variantă nu a fost prea convingătoare, bărbatul a apelat la compasiunea celor prezenți și a pus totul pe seama unui motiv medical. Doctorii care l-au analizat pe bărbatul de 40 de ani au infirmat faptul că acesta ar putea suferi de vreo boală psihică. În cele din urmă, după 2 ani de procese, judecători au luat decizia de a-l închide pe viață pe Hakan, acesta având dreptul la apel abia după 30 de ani.