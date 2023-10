Iubitul Andreei Bălan a primit vestea luni dimineață! Este cel mai bun moment din cariera sa de jucător de tenis profesionist

Lui Victor Cornea nu doar că îi merge bine în plan sentimental, ci și în cel profesional. Iubitul Andreei Bălan a primit o veste îmbucurătoare în cursul dimineții de luni, 30 octombrie. Iubitul Andreei Bălan a urcat în clasamentul ATP la dublu, aspect important în cariera sa de jucător de tenis profesionist. Detaliile se află mai jos, în articol.

Victor Cornea a reușit să marcheze o nouă reușită în cariera sa de sportiv. Tenismenul a urcat o poziție în clasamentul ATP la dublu, conform ultimelor date. Iubitul Andreei Bălan se află pe locul 65 în clasament, după participarea la Turneul ATP 500 de la Basel, Elveția.

Săptămâna trecută, iubitul Andreei Bălan a participat la Basel, în competiție, alături de Nikola Cacic. Perechea a urcat până în sferturi. În primul tur, perechea a trecut de cuplul elvețian, și anume Mika Brunold / Marc-Andrea Huesler. Au fost obținute 90 de puncte și un cec de 18.200 de euro.

Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, are un băiețel în vârstă de 10 ani

Se cunoaște, deja, faptul că Victor Cornea și Andreea Bălan și-au dus relația la un alt nivel. De altfel, iubitul Andreei Bălan are un băiețel, dintr-o fostă relație. Micuțul Luca are vârsta de 10 ani. În perioada când se afla în turneul din Spania, tenismenul a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre relația pe care o are cu fiul său. Băiețelul locuiește cu mama lui, în București, este clasa a V-a și are o pasiune către fotbal. Este înscris la Dinamo.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă…

Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, ne-a mărturisit Victor Cornea.

