Un episod violent s-a derulat, cu două zile în urmă, în Capitală, în fața unui club din Herăstrău. Potrivit surselor CANCAN.RO, se pare că iubitul Loredanei Chivu, un temut afacerist din Arad, ar fost implicat și ar fi amenințat cu cuțitul o persoană, în urma unei discuții mai aprinse. Vă prezentăm, pe larg, toate detaliile, în exclusivitate.

Conform surselor noastre, iubitul misterios al Loredanei Chivu a fost direct implicat în scandalul care a avut loc în fața unui club din Herăstrău. Mai exact, bărbatul, despre care se presupune că ar fi omul de afaceri arădean, cel care i-ar fi dăruit fostei asistente TV un Lamborghini Urus și un apartament de lux, ar fi avut un conflict verbal cu o persoană, pe care ar fi amenințat-o cu cuțitul. În mod întâmplător, bărbatul ar fi fost văzut de un echipaj de Poliție și supus unei percheziții în urma căreia oamenii legii au descoperit cuțitul asupra sa.

Dosar penal pentru port de obiecte periculoase și amenințare

„În seara de 28 august 2021, în jurul orei 22.00, polițiști din cadrul Secției 2, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat pe o alee pietonală a parcului Regele Mihai I, situată în proximitatea unor terase, un bărbat ce avea în mână un obiect tăietor.

Polițiștii s-au îndreptat spre acesta, moment în care au fost abordați de un tânăr, care le-a relatat ca a fost amenințat de bărbatul în cauză. Acesta a fost interceptat, în timp ce urcase într-un autoturism, în interiorul căruia a fost găsit și obiectul tăietor.

Bărbatul a fost condus la sediul subunității de poliție pentru audieri.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și amenințare”, au transmis polițiștii.

(NU RATA: LOREDANA CHIVU RUPE TĂCEREA! A SPUS TOTUL DESPRE MILIONARUL DIN ARAD)

Bărbatul ar deține, ilegal, mai multe arme

Potrivit informațiilor din presă, iubitul Loredanei Chivu nu prea ar fi „prieten” cu legea. Spynews.ro informează că milionarul este implicat într-un dosar penal, fiind acuzat de lipsire de libertate și sechestrare. Ba mai mult, iubitul divei ar deține ilegal săbii, două pistoale cu gaz și alte arme.

Loredana Chivu, despre misteriosul afacerist din Arad

Loredana Chivu spunea, în urmă cu doar câteva luni, că are o relație de prietenie cu un patron din Arad, despre care s-a spus că i-a făcut cadou mașina și că se află în perioada de tatonări. Dezvăluia la acea oră că există mai mulți pretendenți care încearcă s-o cucerească.

”Există cineva care este mai special, dar nu pot să zic că suntem într-o relație serioasă. Momentan, încă tatonăm terenul. În momentul în care o să am un logodnic sau un soț, îl iau de mână și îl aduc aici, în emisiune. Nu este însurat. Da, este bărbatul din Arad, dar nu este însurat. Primesc flori de la mai mulți bărbați.

Diva a mai spus că misteriosul bărbatul încearcă s-o cucerească de mult timp.

”Nu este în niciun caz așa cum l-au descris alții. Este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Nu putem să spunem că suntem împreună, dar, în momentul în care va fi, anunț. El încearcă să mă curteze de foarte mulți ani, dar a ajuns la mine de câteva luni. S-a întâmplat pur și simplu. Eu mă grăbeam să mă duc la un videoclip, el avea un eveniment și s-a întâmplat să discutăm și să vorbim”, a mai spus fosta asistentă TV.

Blondina susține că și-a cumpărat singură bolidul de lux

După ce în spațiul public s-a vehiculat informația potrivit căreia Loredana Chivu a primit din partea bărbatului misterios din Arad mașina de lux pe care o conduce, acum ceva timp, blondina a susținut că, de fapt, și-ar fi făcut singură un asemenea cadou.

„Mașina mi-am cumpărat-o singură, mi-am făcut-o cadou! Este ultimul model de Lamborghini, 11 ianuarie 2021, când mi-am cumpărat-o chiar atunci era scoasă pe piață.

(VEZI ȘI: LOREDANA CHIVU ÎNCĂ ARE POSTERIORUL ÎN „REPARAȚII”)

Am dat pe ea 380.000 de euro. Îmi plac foarte mult mașinile, îmi oferă confort, și asta este numai bună. După ce am mai prins experiență la condus, am început să investesc în mașini. Îmi plac foarte mult, sunt pasiunea mea”, a declarat Loredana Chivu pentru Playtech.ro.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.