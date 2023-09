Iubitul secret al Alinei Sorescu este un prezentator celebru de televiziune: „Am ieșit de câteva ori”. Cu el a avut prima relație frumoasa cântăreață

Alina Sorescu se află acum în plin proces de divorț. După o relație de 12 ani de zile, artista și Alexandru Ciucu au decis, anul trecut, că povestea lor de iubire s-a terminat. Despărțirea nu a fost una ușoară, iar cei doi încă se luptă pentru custodia celor două fetițe pe care le au împreună. Însă, cu cine s-a iubit cântăreața înainte să își cunoască fostul soț?

În ultimii 12 ani, viața Alinei Sorescu a fost legată de cea a lui Alexandru Ciucu, bărbatul cu care a fost căsătorită și alături de care are două fetițe. Însă, înainte să îl întâlnească pe acesta, cântăreața a avut și alte relații, una dintre ele cu un prezentatorul celebru. Însă, legătura celor doi a fost ținută departe de lumina reflectoarelor.

Alina Sorescu, iubire secretă

Alina Sorescu a fost mereu o persoană extrem de discretă și a preferat să își țină viața amoroasă departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, unele dintre relații în care aceasta a fost implicată au devenit publice, iar una dintre ele a luat prin surprindere pe toată lumea.

Se pare că înainte să îl întâlnească pe Alexandru Ciucu, Alina Sorescu s-a iubit cu nimeni altul decât Gabriel Coveșanu. Relația celor doi a fost una de scurtă durată, iar artista a încercat să o țină cât mai departe de atenția publică.

Însă, cel care a dezvăluit-o a fost chiar Cove. În urmă cu ceva timp, acesta recunoștea că el și Alina Sorescu au avut o legătură aparte. Se pare că aceștia au încercat să formeze un cuplu. Timp de o lună au ieșit la diverse întâlniri, însă în cele din urmă și-au dat seama că nu sunt făcuți unul pentru altul și au decis să o apuce pe drumuri diferite.

„Am fost timp de o lună împreună cu Alină. Am ieşit de câteva ori la filme, petreceri şi la mese. Am încercat să fim un cuplu, însă nu s-a putut. Fiecare are părerea lui şi se pare că nu ne potrivim ca mod de abordare a multor probleme. Nici nu ştiu dacă a fost o relaţie de iubire sau altceva”, declara Cove, în urmă cu ceva timp.

Alina Sorescu, despre divorț

După o relație de 12 ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au ajuns la concluzia că trebuie să o apuce pe drumuri separate. Așa că în luna aprilie a anului trecut cei doi intentau procesul de divorț, care nu a fost unul prea pașnic.

Aceștia nu au avut o despărțire pe cale amiabilă, principalul motiv de dispută dintre ei fiind custodia celor două fetițe pe care le au împreună. Deși divorțul încă nu s-a finalizat, acum Alina Sorescu este mai liniștită și a început să privească încrezătoare viitorul.

„A fost o perioadă mai grea, dar în momentul de față sunt mai bine, mai liniștită, fetițele sunt mai liniștite, începem școala acum, încercăm să ne intrăm într-un ritm normal. Acum fetele sunt cu un program cât de cât stabil, nu mai e valabil acel program de o săptămână cu o săptămână.

Discuțiile sunt acum pe marginea programului, dar nu sunt încă definitive, pentru că procesul va mai dura. Încerc să fiu puternică și să mă ocup cât pot de bine de fete, încerc să fiu încrezătoare că toate lucrurile se vor liniști la un moment dat”, a declarat, recent, Alina Sorescu în cadru unei emisiuni de televiziune.