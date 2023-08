Primele declarații ale lui Alexandru Ciucu, după decizia instanței: „Nu mă mai însor niciodată”

Alina Sorescu a obținut, recent, o nouă victorie în instanță, în fața fostului soț, Alexandru Ciucu, privind programul fiicelor sale. Cele două minore vor rămâne cu domiciliul stabil în apartamentul mamei lor și nu se vor mai muta, la distanță de o săptămână la tatăl acestora. În timp ce artista a jubilat și și-a manifestat bucuria în mediul online, designerul a oferit astăzi prima declarație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, după decizia instanței.

După mai bine de cinci luni în care micuțele sale au fost nevoite să-și facă bagajele la finele fiecărei săptămâni, pentru a se muta de la mama la tatăl lor și invers, la jumătatea acestei luni, instanța a decis suspendarea acestui program, așa cum artista a cerut, la apel.

Alina Sorescu și-a manifestat imediat bucuria în mediul online, iar de atunci se bucură de prezența continuă a fiicelor sale.

„Vreau să vă anunț că instanța de judecată – Curteade Apel București – a readus echilibrul emotional al fetițelor. Curtea a suspendat programul de vizită din hotărârea judecătorească pronunțată în martie de Judecătoria Buftea, prin care o tânără judecătoare a decis pentru fetițe un program de vizită de o săptămână las tata și o săptămână la mama, așa cum a cerut tatăl. (…)

A fost o perioadă grea, eu, ca mama, am văzut suferința în toate formele ei, însă cel mai dificil a fost să demonstrez adevărul în fața instanței de judecată (…)”, a scris Alina Sorescu, printre altele.

„Nici vorbă să mă mai însor”

Vădit nemulțumit de decizia instanței, Alexandru Ciucu a făcut primele sale declarații, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Designerul nu a dorit să ofere amănunte legate strict de acest subiect, dar ne-a precizat că nu se va mai recăsători niciodată.

„Nu comentez acest aspect. Nu vreau să intru în chestii personale. În acest moment, nu-mi doresc să vorbesc nimic ce ține de viața personală, trebuie să-mi fie bine și mie ca să fac asta. Regele Mihai avea o vorbă, toate la timpul lor.

Nici vorbă însă să mă mai însor. Nu iau în calcul, nu se mai pune problema”, a declarat Alexandru Ciucu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„ E destul de complicat”

Dacă pe plan personal, nu-i merge așa de bine cum și-ar fi dorit, profesional, designerul și-a extins domeniul de activitate. Ciucu a absolvit recent masterul, la Paris, iar acum lucrează și la o colecție de haine pentru damă.

„Lucrez la o colecție de haine de damă. Vreau să dezvolt ceva și pe direcția asta. Dar mai durează, pentru că nu e așa ușor. E destul de complicat, concurența e mare, sunt câțiva designeri foarte buni în România, iar ștafeta este foarte ridicată.

Am terminat masterul de la Paris în acest an. Am susținut examenele, am prezentat proiectele ce au fost notate. Pe toate în engleză. Deși știu și franceză, nu o știu totuși la nivel academic.

Acest master mă ajută în această nouă direcție pe care mi-am propus-o și vine să sprijijne zona de luxury pentru costume de bărbați, dar și să-mi completeze cunoștințele și experiența în zona ținutelor de damă”, a adăugat Alexandru Ciucu.

