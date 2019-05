Iulia Albu a făcut anunțul despre a doua sarcină: „Eu și iubitul meu ne dorim o familie de 4”

Iulia Albu a vorbit, într-un interviu pentru VIVA!, despre mai multe aspect ale vieții ei, între care și despre o a doua sarcină.

”Sunt norocoasă că m-am născut cu două mâini, două picioare și o determinare pe care, din păcate, nu o regăsesc prea des la alții. Cel mai greu este pentru ceilalți. Nu multă lume îți rămâne alături atunci când constată că nu mai ai timpul necesar cultivării unei relații apropiate. Așa cum nu multă lume înțelege cum cineva ar putea alege un cocoș ca animal de companie”, au fost primele cuvinte ale Iuliei.

Apoi, fashion-editorul a dezvăluit ce alegeri a făcut pentru a ajunge unde este acum. ”Nu aș spune că am făcut sacrificii, însă, cu siguranță, am făcut alegeri. Nu sunt și nu am fost niciodată genul de persoană care trăiește în trecut, așa încât nu aș face nici acum lucrurile diferit. Multe dintre alegerile mele le pot părea stranii unora, însă aceasta este strict o chestiune de perspectivă”, a spus Iulia.

Apoi, a vorbit despre presupusa cea de-a doua sarcină a ei. ”În viața mea au existat două momente de cumpănă. Primul, când aveam câțiva ani și al doilea, recent, când, în urma unui diagnostic greșit, care a amânat o intervenție urgentă, am ajuns pe masa de operație în ajun de Paște. În primul caz, am avut noroc să fiu tratată de către regretatul Prof. Dr. Pesamosca, iar în cel de-al doilea, de către renumitul Prof. Dr. Brățilă.

Experiența mea recenta va fi tratată în cadrul unui proiect amplu privind importanța diagnosticării corecte și tratamentului chisturilor ovariene, dar nu numai. Practic, în timp ce toată presa vehicula o posibilă sarcină, eu mă pregăteam de operație. Ceea ce știu dincolo de orice îndoială este că, atât eu, cât și iubitul meu, ne dorim o familie de minimum patru, iar acum suntem doar trei”, a explicat Iulia Albu.