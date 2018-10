Iulia Albu a luat-o în colimator pe Andreea Marin: ”Look de inspirație nostalgică, chelneriță-Intercontinental…”

Iulia Albu a luat-o în colimator pe Andreea Marin, precizând din capul locului că nu-i place culoare mov. E drept, Andreei îi place respectiva culoare, motiv pentru care a și apărut într-o ținută cu (ceva) mai mult mov. Numai că Andreea a fost țintită la rubrica de joi de pe blogul Iuliei Albu, ”Wow sau Bau”.

Totul pleacă de la vestimentația Andreei Marin, numai că aceasta este pusă face to face cu Lavinia Pârva. Nu știm exact de ce, poate s-a dorit a fi doar o mică înțepătură. Poate…

”Când Andreea Marin nu se îmbracă precum Lavinia Pîrva”, se dezlănțuie Iulia Albu pe blogul personal, ”se îmbracă Lavinia Pîrva ca Andreea Marin. Dar aici nu este vorba despre cine este inspirat VS. cine este expirat. Iar exercițiile de respirație n-au fost niciodată punctul meu forte”.

Iulia Albu a luat-o în colimator pe Andreea Marin: ”Lavinia a câștigat detașat…”

Din nefericire pentru Andreea Marin, decizia Iuliei Albu este categorică. Sentință definitivă, punct ochit, punct lovit.

”Ajunge să vă spun atât: într-un Mortal Kombat al accesoriilor, Lavinia a câștigat detașat… mai ales că acest look de inspirație nostalgică chelneriță – Intercontinental – meets Jennifer Lopez are ceva “Marin-esque” în el, plus că eu detest movul! Vorbind despre mov… nimic nu este mai nefericit decât o haină urâtă într-o măsură nepotrivită în aceeași fotografie cu o oglindă urâtă. Nu de alta, dar dacă suntem dive, să fim până la capăt”.

Finalul textului este în stilul caracteristic Iuliei Albu, evident. Și niciuna dintre fetele luate la țintă nu ar trebui să fie supărate.

”Se simte aer de nou pe plaiul “Surprize-Surprize”. Până atunci… luați cu BAU și împărțiți-l frățește, fetelor. Doar sunteți obișnuite”.

