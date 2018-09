Iulia Albu o critică pe Anda Adam: „Se vrea stilată!”

Iulia Albu a criticat-o pe Anda Adam pentru ținutele pe care le-a purtat în ultima vreme, dar și pentru faptul că s-a fotografiat cu țigara în gură. Jurata de la „Bravo, ai stil” a considerat că artista dă un exemplu negativ.

Iulia Albu crede că Anda Adam se vrea stilată „cu orice preț”, însă nu prea îi iese. Designerul i-a criticat dur ținutele pe care le-a afișat în ultima perioadă la diferite evenimente. Cel mai mult a deranjat-o faptul că Anda Adam s-a fotografiat cu o țigare, chiar dacă a menționat că a făcut-o „doar pentru poză”. Iulia Albu consideră că astfel de gesturi sunt un exemplu negativ. (Citește și Iulia Albu dă de pământ cu Smiley. Cu ce a călcat pe bec juratul )

„Anda Adam se vrea stilata. Cam cu orice pret. Fie el mic sau mare. Sau mic.

Varianta ceva mai accesibilă a celebrelor costume purtate de artistii internationali de renume, salopeta pe care o poarta Anda Adam are totusi plusul de a se combina fericit cu coditele impletite si cu acea nuanta de albastru. Aproape ca nu o credeam in stare pe Anda Adam de o combinatie atat de simplu – complicata.

Eram ironic? Nu stiu..

Stiu insa ca atunci cand te pozezi cu o tigara in mana, fie o faci pentru a starni un val de controverse care ar fi un lucru pozitiv pentru engagementul oricarui cont de Instagram, fie o faci pentru ca pur si simplu nu-ti dai seama. Daca totusi iti dai seama pe ultima suta de metri si pui in descrierea fotografiei: “tigara este doar pentru fotografie”, transmiti insa un mesaj simplu. Cam cat de simplu? Cam cat de evident ar putea fi faptul ca folosesti un simbol negativ doar pentru publicitate… Thumbs down for P-ANDA!”, a scris Iulia Albu pe site-ul ei.