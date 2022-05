Iulia Pârlea, atac dur la adresa lui Alex Piţurcă. Ce a putut să spună despre fostul ei iubit

Iulia Pârlea a făcut declaraţii dure despre fostul său iubit, Alex Piţurcă. După o relație de câțiva ani cu fostul fotbalist, frumoasa prezentatoare de la meteo se pare că nu are o părere prea bună despre acesta.

Iulia Pârlea, prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV, și Alex Pițurcă au format un cuplu aproape 3 ani. Relaţia lor s-a încheiat în momentul în care fiul lui Victor Piţurcă a cunoscut-o pe Cristina Ich.

Vedeta de la ProTV a fost recent invitată în emsiunea lui Cătălin Măruţă, în cadrul rubricii sosurilor iuți. Acolo, Iulia Pârlea a dezvăluit fără vreo reținere care sunt, din punctul său de vedere, cele mai mari defecte ale fostului său partener.

„Neasumat, are cam multe vicii și imatur, asta le include pe toate. Am fost împreună aproape trei ani”, a spus Iulia Pârlea.

Iulia Pârlea: „Nu regret nicio relație pe care am avut-o”

Deşi a recunoscut că a suferit mult după relația cu Alex Pițurcă, Iulia Pârlea a mărturisit că nu regretă niciun moment din viaţa sa.

„Chiar nu știu ce să răspund la întrebarea asta, nu am avut așa ceva. Nu regret nicio relație pe care am avut-o, aventuri nu am avut. Relațiile nu le regret pentru că toate m-au adus în punctul ăsta.

(…) Sunt singură pentru că m-am axat pe muncă și am încercat să-mi revin. Am suferit atunci, după relația cu Alex Pițurcă, dar nu a fost o suferință din…nu are rost să intrăm în detalii. Este bine că s-a întâmplat așa. S-a acoperit rana, s-a închis”, a mărturisit Iulia Pârlea.

Cum a ajuns Iulia Pârlea să prezinte rubrica meteo la ProTV

Magda Pălimariu, una dintre vedetele care prezentau rubrica meteo de la Pro TV, s-a mutat din România, dorind să fie alături de soț în momentul în care va aduce pe lume copilul pe care îl poartă în pântece.

În locul ei a fost adusă Iulia Pârlea, care are o experiență de 20 de ani în televiziune și radio. Bruneta recunoaște că a avut ceva emoții când a fost ofertată, însă a acceptat pe loc să prezinte, din nou, rubrica meteo, după ce a dat o probă.

“Am fost sunată să vin să dau o probă, care a constat fix în ceea ce fac acum la ‘Vremea’. Nu a fost atât de simplu pe cât mă așteptam. Nu mai prezentasem rubrica meteo, mă simțeam stângace chiar dacă eram obișnuită cu tot ce ține de televiziune. Prima dată când m-am uitat la wall-ul din spatele meu, m-a luat amețeala. (râde) A fost o mare provocare, dar am acceptat-o cu brațele deschise”, a spus Iulia Pârlea în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram