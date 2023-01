Iulia Sălăgean o atacă acum pe Bianca Drăgușanu! Dezvăluiri neașteptate din relația lui Alex Bodi cu fosta prezentatoare de la Kanal D

Iulia Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi, continuă șirul dezvăluirilor. După ce, în urmă cu câteva zile, aceasta a declarat că Alex Bodi ar fi încercat să se împace cu ea și să formeze din nou o familie, de această dată, Iulia Sălăgean are ceva de spus și la adresa Biancăi Drăgușanu, fosta parteneră a afaceristului.

Iulia Sălăgean nu îi mai dă pace deloc Emei Uta, actula iubită a lui Alex Bodi. Scandalul dintre cele două dive continuă, iar dezvăluirile continuă să curgă și ele. Fosta soție a afaceristului susține că nu a avut niciodată nimic cu Ema, până să fie vorba de Alex Bodi, cel care a avut o relație și cu Bianca Drăgușanu, despre care a pomenit și Iulia.

Iulia Sălăgean: „Eu am fost de acord până și cu Bianca Drăgușanu”

Fosta soție a lui Alex Bodi susține că cea care ar avea ceva de împărțit este de fapt Ema Uta, pentru că ea nu a avut nimic cu nimeni niciodată, așa cum spun gurile rele. Ba mai mult, Iulia susține că i-a lăsat cale liberă Biancăi Drăgușanu.

”Eu nu aveam nimic de vorbit cu fata asta (n.r. Ema Uta) până să existe soțul meu, deci practic nu înțeleg ce are ea cu mine. Eu am spus că o apreciez și mi se pare că e altfel. Toată lumea, că eu nu sunt de acord cu nicio femeie, nu este adevărat, eu am fost de acord până și cu Bianca Drăgușanu.

I-am zis că are calea liberă și poate să facă tot ceea ce vrea. Asta înseamnă că nu este sigură pe sentimentele iubitului ei, eu nu m-am simțit frustrată pe nicio femeie”, a spus Iulia Sălăgean, în direct pentru Antena Stars.

