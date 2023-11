Iulia Vântur a dat din casă! Vedeta a spus tot despre relația cu Salman Khan și viața din India: „Mă simt ca acasă” 

În urmă cu 10 ani, Iulia Vântur făcea o schimbare neașteptată. Vedeta renunța la viața din România și își urma iubitul în India. Aceasta a lăsat tot pentru Salman Khan și a pornit de la zero într-o altă țară și o altă cultură. Adaptarea nu a fost una ușoară, însă, acum Iulia Vântur se simte ca acasă în India. Blondina a rupt tăcerea și a vorbit pe larg despre viața de peste hotare.

Până acum, Iulia Vântur a fost destul de discretă în ceea ce privește relația cu starul de la Bollywood, dar și viața din India. Însă, recent, vedeta a rupt tăcerea și a dat multe din casă. Aceasta a spus totul despre relația cu Salman Khan, dar și despre viața pe care o duce de mai bine de 10 ani în India. Blondina a reușit să îi cucerească și pe cei de peste hotare și pare că nu are de gând să se mai întoarcă în România.

(CITEȘTE ȘI: CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE FAPT, ÎNTRE IULIA VÂNTUR ȘI SALMAN KHAN. VEDETA A FĂCUT PUBLICE IMAGINILE ȘI A SPULBERAT TOATE ZVONURILE)

Așa cum spuneam, de mai bine de 10 ani Iulia Vântur și-a părăsit țara natală și a decis să își încerce norocul în India. Vedeta a făcut marea schimbare din dragoste și nu regretă nimic. În cadrul unui interviu recent, aceasta a mărturisit că India a devenit a doua ei casă și se simte cât se poate de bine acolo.

Iulia Vântur a dezvăluit că acum se simte de-a casei și este recunoscătoare pentru familia iubitului său, care a adoptat-o și a făcut-o să se simtă iubită și apreciată. Se pare că blondina este fascinată de cât de uniți sunt cei din India, simțindu-se ca într-o mare familie. Mai mult, aceasta a spus că de ceva timp încearcă să își facă și părinții să o urmeze, însă până acum nu a avut prea mari șanse de reușită.

„Mă simt ca acasă în India. Am o nouă familie, care m-a adoptat și pentru care sunt foarte recunoscătoare. Care mă face să mă simt iubită. Mă simt de-a casei, de-a familiei.

Iulia Vântur a ajuns în India din iubire, iar de ani de zile formează un cuplu cu Salman Khan, unul dintre starurile de la Bollywood. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar vedeta a dezvăluit că de-a lungul timpului a învățat numeroase lucruri de la partenerul său.

Iulia Vântur are numai cuvinte de laudă despre cel care îi este alături de ani de zile, fapt pentru care a și decis să facă un documentar despre el. Blondina este producătorul documentarului care vorbește despre viața starului de la Bollywood și este cât se poate de mândră de rezultat, cât și de iubitul său.

„Am învățat multe de la Salman despre viață, despre familie, relații, prietenii, despre artă, Bollywood, showbiz, despre succes, despre eșec, cum să faci față valurilor, provocărilor. Multe dintre ele le veți vedea în documentarul serial, la care lucrez, despre viața lui, numit Beyond the Star. Totul prin ochii mei, ai lui și ai celor din jurul lui, care îl cunosc îndeaproape.

Am avut șansa să aflu secrete ale lumii bollywoodiene, am intervievat cei mai apropiați oameni ai lui, unii dintre cei mai importanți oameni din Bollywood, oameni care au trăit exact ca-n filme și care au lucrat, trăit cu Salman, oameni care i-au schimbat viața, oameni cărora le-a schimbat viața.

Beyond the Star este o poveste inspirațională de viață, exact așa cum e viața lui Salman. Nu a renunțat niciodată, indiferent de câte ori a fost pus la pământ. Mereu a revenit… mai puternic! Și i-a motivat și pe cei din jur! E un roller coaster de evenimente, trăiri, emoții și personaje. De abia aștept să fie lansat”, a mai spus Iulia Vântur.