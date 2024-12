Iulia Vântur a dat lovitura! A cântat în deschiderea unui mare artist internațional

Iulia Vântur este în culmea fericirii. Românca a reușit să își îndeplinească un mare vis pe plan profesional. Vedeta a cântat în deschiderea un star internațional pe care îl apreciază foarte mult. Concertul a avut loc la Dubai, iar artista se declară recunoscătoare pentru această experiență.

Iulia Vântur are un real succes în viața profesională. Artista s-a bucurat de o carieră în plină ascensiune în România, având în vedere emisiunea „Dansez pentru tine”, pe care a prezentat-o alături de Ștefan Bănică. Totuși, vedeta a decis să părăsească țara natală în 2012 și s-a mutat în India. Acolo, ea a reușit să cucerească Bollywood-ul, remarcându-se în muzică și film. Recent, ea a cântat în deschiderea unui star internațional.

Sâmbătă, 14 decembrie, Iulia Vântur a cântat în deschiderea concertului din Dubai, al starului mondial Ricky Martin. Românca este o mare fană a artistului, astfel că a fost extrem de fericită. Mai mult decât atât, spectacolul a fost un real succes.

Costi Ioniță a participat și el la concert. Producătorul muzical a văzut totul din backstage. De asemenea, a felicitat-o pe Iulia Vântur pentru succesul pe care l-a avut pe scenă. Cei doi artiști români au colaborat pentru un proiect muzical, semn că se înțeleg foarte bine.

Înainte de a urca pe scenă, Iulia Vântu l-a întâlnit pe Ricky Martin. Cei doi s-au îmbrățișat și au făcut fotografii împreună. În imagini, se observă că românca este foarte emoționantă. Aceasta a făcut și o postare cu starul internațional, iar în descriere a precizat este „recunoscătoare”.

Iulia Vântur se bucură de un real succes în viața profesională. La un moment dat, românca a mărturisit că iubitul ei, Salman Khan, este cel care a susținut-0 în carieră. Starul de la Bollywood a crezut în fosta prezentatoare TV și a încurajat-o să nu se dea bătută.

„El a fost omul care a crezut, de fapt, în vocea mea. Atunci când eu consideram că nu sunt îndeajuns de bună să fiu acolo, nu am atâția ani în spate de muzică. În percepția mea, să fii artist și să cânți pe scenă însemna ca toată viața să faci muzică.

Salman Khan este în industria asta de peste 30 de ani, îți dai seama că are o experință, are un mod de înțelepciune, are familia… tatăl lui este un om extraordinar, la fel și mama lui, el este un om foarte înțelept, oamenii vin la el să ia vorbele de duh. (…)

Eu nu am avut vis să devin star la Bollywood, eu eram foarte bine aici și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. Nu știam care e menirea mea, o căutam, dar acum știu sigur că se împlinește prin muzică. Fiecare avem o cale și o misiune în viață.”, a spus Iulia Vântur, în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni TV.