Iulia Vântur a revenit în România! Ce surprize a pregătit: ”Sunt emoționată!”

Iulia Vântur va prezenta în acest an pe scena „Cerbului de Aur”, iar propunerea venită din partea organizatorilor a onorat-o pe vedetă, care este nerăbdătoare ca festivalul să înceapă. Ea s-a întors din India și va rămane în țară pentru puțin timp, doar pe perioada desfășurării „Cerbului de Aur”.

„Mă simt foarte emoționată, o să am emoții când voi păși pe scenă, m-am pregătit psihic pentru asta. Sunt foarte onorată, nu m-am așteptat, a fost o surpriză plăcută. Am crescut uităndu-mă la Cerbul de Aur. Eram în Bangkok, la un eveniment, unde am dansat si am cântat și țin minte că am primit aceste telefon și prima dată nu înțelegeam ce se întâmplă, am sunat-o pe mama imediat, a fost foarte încântată, familia e mândră. De-abia aștept să vină și părinții mei. Mi-aș dori să mai stau în țară pentru că nu am putut să petrec mult timp cu familia, de aceea ei vin aici să mă susțină. Trebuie să mă întorc imediat după Cerbul de Aur pentru că am lăsat un proiect în așteptare în India”, a spus Iulia Vântur, la Antena Stars.

Iulia Vântur are multe proiecte în desfășurare în India, piese pe care le-a înregistrat și urmează să se lanseze, însă emoția revenirii în țara natală a copleșit-o pe fosta prezentatoare tv, care consideră festivalul „Cerbul de Aur” o adevărată provocare în cariera ei.

„Este un proiect interesant, o să fie o provocare pentru mine. Eu am înregistrat multe piese și acum încep să se lanseze. Ideea e să iasă ceva frumos, mă duc cu tot sufletul, îmi doresc să mă implic în proiecte frumoase, voi veni mereu cu drag în România. Nu aștept ceva anume, sunt aici. În India sau oriunde pe mapamond eu sunt pregătită să fac lucruri frumoase. Cerbul de Aur e provocarea cea mai mare pentru mine, avem publicul acasă și în Piața Sfatului și sunt nerăbdătoare și abia aștept să înceapă spectacolul”, a declarat Iulia Vântur.