Iulia Vântur, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Marius Moga la 11 ani de la despărțire: ”Asta m-a fascinat la el”

Iulia Vântur a avut parte de cea mai frumoasă poveste de dragoste alături de unul dintre cei mai cunoscuți compozitori de muzică din România, Marius Moga. Cei doi s-au iubit de-a lungul a patru ani, s-au despărțit în 2011, iar de atunci fosta prezentatoare de la „Dansez pentru tine” rememorează cu drag momentele petrecute împreună.

În 2007, Iulia Vântur și Marius Moga formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc. Cei doi se afișau mereu împreună, iar fanii lor erau în extaz de fiecare dată. În 2011, vestea despărțirii lor a venit atunci când nimeni nu se aștepta, mai ales că toți sperau ca la un moment dat producătorul muzical să o ceară în căsătorie pe fosta vedetă de la Pro TV.

Cum se simte Iulia Vântur la mai bine de 11 ani de la despărțirea de Marius Moga

De 10 ani a plecat în India alături de bărbatul de care s-a îndrăgostit și duce o viață fericită acolo. Totuși, din când în când, Iulia Vântur își mai amintește de cel alături de care a evoluat din foarte multe puncte de vedere. Marius Moga a reușit să o cucerească pe fosta parteneră de la Pro TV a lui Ștefan Bănică cu spiritul său creativ și cu entuziasmul său contagios.

Potrivit declarațiilor făcute de actuala parteneră de viață a lui Salman Khan, relația dintre ea și Marius a fost una care s-a încheiat de comun acord. Cei doi și-au dat seama că nu mai pot forma un cuplu și că nu mai sunt pe același drum, tocmai de aceea au preferat să încheie lucrurile frumos. În ultimul interviu acordat, Iulia Vântur a avut numai cuvinte de laudă la adresa bărbatului pe care l-a iubit în trecut.

„Am iubit. Am rămas în relații foarte bune cu oamenii care au fost în viața mea. Nu mi-a părut rău pentru nicio relație. Am învățat din toate. Marius e un special, foarte creativ, asta m-a fascinat la el. E un om de la care am învățat multe, am crescut mult. Alături de astfel de oameni, creativitatea mea explodează. M-a inspirat mult. Poate că l-am inspirat și eu. Marius e un om curajos, crede în visurile lui și nu renunță niciodată. Nu îmi pare rău că s-a terminat. S-a terminat atunci când trebuia”, a declarat aceasta, potrivit wowbiz.ro.